Самое время мульчировать посадки и белить деревья. Лунный календарь садовода на первую неделю ноября

Время сверить работы в саду с лунным календарем. Первые дни недели хорошо подходят для мульчирования посадок и укрытий растений на зиму, рассказали в программе «Плюс-минус» .

В среду, 3 ноября, при положительной температуре воздуха рекомендуется провести побелку деревьев в саду и опрыскивание растений от болезней и вредителей. Напоминаем: 5 ноября будет новолуние. Сутки до и после работать с растениями не советуют.

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