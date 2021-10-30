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Самое время мульчировать посадки и белить деревья. Лунный календарь садовода на первую неделю ноября

30 октября 2021 15:59
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Время сверить работы в саду с лунным календарем. Первые дни недели хорошо подходят для мульчирования посадок и укрытий растений на зиму, рассказали в программе «Плюс-минус».

Самое время мульчировать посадки и белить деревья. Лунный календарь садовода на первую неделю ноября-1

В среду, 3 ноября, при положительной температуре воздуха рекомендуется провести побелку деревьев в саду и опрыскивание растений от болезней и вредителей. Напоминаем: 5 ноября будет новолуние. Сутки до и после работать с растениями не советуют.

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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