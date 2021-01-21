«Ничем не отличается от обычной прививки от гриппа». В Брестской области началась вакцинация от коронавируса

Новости Беларуси. В Беларуси активно проходит вакцинация от коронавируса. Российский препарат «Спутник V» поступил в Витебский, Гродненский и Гомельский регионы. К ним присоединилась и Брестская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партия из первых 1200 доз доставлена в областной центр. Прививочный пункт заработал на базе центральной поликлиники. Первыми, кто получил вакцину, стали медицинские работники. Вакцинация проходит по гибкому графику и в два этапа с трехнедельным перерывом. Одна ампула включает пять доз, поэтому единовременно прививаются пять человек.

Лариса Пироговская, заместитель главного врача Брестской центральной поликлиники:

С такой вакциной мы работаем впервые. Потому что условия ее хранения и транспортировки имеют определенную специфику. Поэтому, естественно, перед тем, как мы начинали вакцинировать, персонал проходил специальное обучение по работе с данным видом иммунобиологического лекарственного средства. Естественно, это важно для того, чтобы человек, медработник, оказывающий помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, имел защитные механизмы, которые бы препятствовали заражению данным видом вируса.

Светлана Раку, санитарка Брестской городской поликлиники № 3:

У нас идут, я считаю, первые больные, которые простудные, пневмония. Мы имеем первый контакт с ними. Поэтому хотим защитить себя, чтобы не болеть.

Елена Зубрицкая, стоматолог Брестской детской стоматологической поликлиники:

Ничем не отличается от обычной прививки от гриппа. От гриппа я всегда прививаюсь.