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От инвестпрограммы до вопросов агроэкотуризма. Президент Беларуси собрал совещание с руководством Совмина

21 января 2021 07:45
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета Министров для обсуждения ряда документов, затрагивающих различные сферы жизни общества.

Как сообщает БЕЛТА, на мероприятие приглашен широкий круг участников, включая ключевых представителей властной вертикали, отвечающих за социально-экономические аспекты развития страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
На обсуждение вынесены разноплановые документы, затрагивающие различные сферы жизни общества. Это четыре указа и закон. Они касаются формирования инвестиционной программы на текущий год и реализации отдельных наиболее значимых проектов. Кроме того, рассмотрим вопросы совершенствования деятельности хозяйственных обществ, развития сфер электроэнергетики, агроэкотуризма. Эти темы объединяет одно – актуальность для нашего государства.

Мои подходы по большинству вопросов известны. При обсуждении предлагаемых тем во главе должны стоять целесообразность, экономическая эффективность и социальная справедливость.

# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко

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