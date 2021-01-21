От инвестпрограммы до вопросов агроэкотуризма. Президент Беларуси собрал совещание с руководством Совмина

Новости Беларуси. Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета Министров для обсуждения ряда документов, затрагивающих различные сферы жизни общества.

Как сообщает БЕЛТА, на мероприятие приглашен широкий круг участников, включая ключевых представителей властной вертикали, отвечающих за социально-экономические аспекты развития страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На обсуждение вынесены разноплановые документы, затрагивающие различные сферы жизни общества. Это четыре указа и закон. Они касаются формирования инвестиционной программы на текущий год и реализации отдельных наиболее значимых проектов. Кроме того, рассмотрим вопросы совершенствования деятельности хозяйственных обществ, развития сфер электроэнергетики, агроэкотуризма. Эти темы объединяет одно – актуальность для нашего государства.

Мои подходы по большинству вопросов известны. При обсуждении предлагаемых тем во главе должны стоять целесообразность, экономическая эффективность и социальная справедливость.