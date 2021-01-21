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Блокировали движение автомобилей ГАИ. В Минске завершено расследование уголовных дел в отношении участников беспорядков

21 января 2021 07:30
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Новости Беларуси. Поддались эффекту толпы – именно такое оправдание все чаще звучит от задержанных участников массовых беспорядков, прошедших в Минске в 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Блокировали движение автомобилей ГАИ. В Минске завершено расследование уголовных дел в отношении участников беспорядков-1

Следственный комитет завершил очередные расследования. На этот раз ответственность за агрессивные действия в отношении правоохранителей понесут сразу несколько минчан. Мужчины неоднократно нарушили общественный порядок. Перекрывали проезжую часть, блокировали движение автомобилей сотрудников ГАИ, применяя силу и нецензурную брань. Причиненный ими ущерб составил более 2000 рублей. Впрочем, аналогичное геройство еще одного задержанного также обошлось ему в круглую сумму.

Блокировали движение автомобилей ГАИ. В Минске завершено расследование уголовных дел в отношении участников беспорядков-4

Екатерина Гарлинская, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:
В ходе допроса мужчина пояснил следователям, что причиной такого поведения считает эффект толпы. Накануне он прочитал в интернете о месте проведения беспорядков и направился по адресу, чтобы принять в них участие. Со слов мужчины, он видел проблесковые маячки на служебном автомобиле, слышал звуковые спецсигналы, но, поддавшись на призывы неизвестных ему людей блокировать проезд спецтехники, вышел на проезжую часть и совершил противоправные действия.

На данный момент все задержанные заключены под стражу и ожидают решения суда.

# Акции протеста # общество # Екатерина Гарлинская # Фотофакт

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