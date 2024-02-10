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В витебском технопарке открылся новый ІT-центр

10 февраля 2024 08:06
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Новый IT-центр открылся в витебском технопарке. Он включает школу и коворкинг-пространство для тех, кто в перспективе планирует связать жизнь с информационными технологиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В витебском технопарке открылся новый ІT-центр-1

Будущие программисты примут участие в разработке проектов для витебских и китайских ІT-фирм. Не так давно технопарк подписал меморандум о сотрудничестве с одной из компаний в КНР. За первый год работы ІT-школа планирует выпустить более 20 квалифицированных специалистов. Что касается коворкинг-центра, он станет полноценной площадкой для работы программистов-фрилансеров.

В витебском технопарке открылся новый ІT-центр-4

Анжелика Никитина, заместитель председателя Витебского облисполкома:
В первую очередь мы рассчитываем здесь на концентрацию талантливых людей IT-отрасли и действительно на создание нового программного продукта. Для этого у нас есть свои партнеры, наши университеты и центры поддержки предпринимательства, а также наши предприятия, которые заинтересованы в создании таких новых рабочих мест, чтобы внедрять инновации в реальный сектор экономики.

В витебском технопарке открылся новый ІT-центр-7

Также на основе технопарка будет открыт филиал кафедры математики и информационных технологий ВГУ имени Машерова. Студенты смогут проходить практику на действующих проектах, учиться у более опытных специалистов.

# Информационные технологии # общество # Новости Витебска и Витебской области

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