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В Витебском районе прошла межрегиональная конференция женщин-идеологов

15 декабря 2023 17:07
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Новости Беларуси. Подготовку к единому дню голосования 15 декабря обсуждали в Витебске. Там собрались активистки Белорусского союза женщин северного региона страны и Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебском районе прошла межрегиональная конференция женщин-идеологов-1

Говорили о новациях избирательного законодательства. Для электоральной безопасности и защиты от внешнего вмешательства запрещено вносить пожертвования в фонды лиц, выдвигаемых кандидатами в депутаты, иностранным государствам и организациям. Также установлен запрет на вынос выданного бюллетеня за пределы помещения для голосования, на фото- и видеосъемку заполненного бланка.

В Витебском районе прошла межрегиональная конференция женщин-идеологов-4

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома, председатель Минской городской организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»:
Важно сегодня объединить наших женщин в одной теме. Основной посыл: сохранение традиций, нашей истории, самое главное – наше участие, женщин-руководителей идеологической вертикали, в подготовке к электоральной кампании, выстраивание определенной стратегии, которая явится для нас общей площадкой для последующих встреч уже в более широком формате.

В Витебском районе прошла межрегиональная конференция женщин-идеологов-7

Во время встречи участницы обменялись опытом и обсудили особенности информационной работы с населением, актуальные вопросы работы депутатов и общественных организаций в предвыборный период, практику малых дел Белорусского союза женщин.

# Выборы в Беларуси # общество # Ольга Чемоданова # Новости Витебска и Витебской области

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