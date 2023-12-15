В Витебском районе прошла межрегиональная конференция женщин-идеологов

Новости Беларуси. Подготовку к единому дню голосования 15 декабря обсуждали в Витебске. Там собрались активистки Белорусского союза женщин северного региона страны и Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говорили о новациях избирательного законодательства. Для электоральной безопасности и защиты от внешнего вмешательства запрещено вносить пожертвования в фонды лиц, выдвигаемых кандидатами в депутаты, иностранным государствам и организациям. Также установлен запрет на вынос выданного бюллетеня за пределы помещения для голосования, на фото- и видеосъемку заполненного бланка.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома, председатель Минской городской организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»:

Важно сегодня объединить наших женщин в одной теме. Основной посыл: сохранение традиций, нашей истории, самое главное – наше участие, женщин-руководителей идеологической вертикали, в подготовке к электоральной кампании, выстраивание определенной стратегии, которая явится для нас общей площадкой для последующих встреч уже в более широком формате.