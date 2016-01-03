В Витебском краеведческом музее открылась выставка антикварных ёлочных игрушек

Новости Беларуси. Сказочные персонажи и любимые герои из мультиков, освоение Севера и полет в космос, транспорт, кремлевские и расписные шары... Сложно даже подсчитать, сколько композиций елочных игрушек может уместиться на новогоднем дереве коллекционера из Витебска. Вот уж у кого елка каждый год наряжена по-новому! Правда, все 3 тысячи антикварных и винтажных игрушек на одну ель развесить можно едва ли. Впрочем, такими атмосферными вещами стоит и просто любоваться. В этом убедилась корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Ковалева, коллекционер:

Это просто лупа, через которую видно хорошо, как выглядит игрушка. И я могу рисовать лицо.

Курсы по мейк-апу Наталья не заканчивала никогда. Впрочем, наносить макияж на своих персонажей научила сама жизнь. И здесь в ход идут не тени и помада, а краски и гелиевые ручки.

Наталья Ковалева, коллекционер:

Рисуется вот такая точка на руке, потом пальчиком снимается и наносится на щечку. И получается нежнейший растушеванный готовый румянец.

Коллекционер, мастер по макияжу, она же и пластический хирург для елочных игрушек. Этому мальчишке буквально подарила вторую жизнь.

Наталья Ковалева, коллекционер:

Вот этот ребенок достался мне, малыш, его обломок. Я начала его надставлять: малярной лентой, лаком, клеем.

История игрушек Натальи началась, как и в Эдемском саду, с яблока. Кремлевского. Такими больше полувека назад украшали высоченные елки в домах культуры и детских садах. Всего же за 6 лет коллекционер собрала почти 3 тысячи елочных шедевров.

Наталья Ковалева, коллекционер:

Моей этой стенки хватает для того, чтобы вместить всю мою коллекцию. Разве что в кладовке еще пара стоит коробочек.

Причем дома сегодня – лишь меньшая часть игрушек. Большинство, самых ярких и раритетных, в Витебской ратуше.

Анастасия Бут, СТВ:

Игрушки, выпущенные до 1966 года, называют антикварными. Их мастера расписывали вручную. Например, как этих куколок. Кстати, если пеленашку повесить на новогоднее дерево, говорят, в следующем году обязательно в семье будет пополнение.

Наталья Ковалева, коллекционер:

Этот шарик мне достался, когда я пришла в Первомайское рано и попросила порыться в игрушках, которые там находятся.

Полет в космос и освоение Севера, транспорт, сказочные персонажи, советская символика – все это, как историю, можно прочитать по коллекционным игрушкам. Есть и совершенно единичные экземпляры – белорусские, которые выпускались всего единожды.

Наталья Ковалева, коллекционер:

Уже ничего не говорю о современных игрушках. Это совершенно несравнимо с антикварными игрушками, с их разнообразием и с их душой.

Ощутить новогоднюю атмосферу разных эпох с этого дня может любой желающий. В областном краеведческом музее впервые в жизни Наталья открыла собственную выставку.