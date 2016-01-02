Более тысячи человек принял горнолыжный комплекс в Логойске в первую субботу 2016 года

Новости Беларуси. Лыжи, сноуборды и снегоходы. В первый уик-энд нового года на белорусских зимних курортах настоящий аншлаг. Так, только горнолыжный комплекс в Логойске принял 2 января более тысячи отдыхающих. Именно этот курорт признан российскими туроператорами одним из лучших среди государств Содружества. Можно здесь встретить и гостей из более отдаленных стран, например, Южной Кореи.

Первый уик-энд сезона-2016. Сказка, которую ждали весь декабрь, стала реальностью в канун Нового года. Долгожданный снег для любителей зимнего отдыха – поистине приятный подарок. И вот тонны оливье съедены, килограммы мандаринов очищены – можно брать новую высоту.

Это кресельный подъемник. На нем за 7 минут можно подняться на 82 метра. Пассажиропоток – до 2 тысяч человек в час. Вид, нужно сказать, просто нереальный.

И пусть до высоты австрийских, итальянских или французских Альп далеко, высота сервиса на уровне. Атмосфера праздничная, хозяева гостеприимные – традиционные характеристики отдыха на белорусских курортах.

Отметили это и в России, выбирая среди стран Содружества. Лидером стал Алтайский край. Мы – третьи. Таково мнение туристического портала и одного из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире – «Форбс».

Мария Голова и Наталья Егорова, туристы (Россия):

Мы приехали к вам из Калининграда. Приезжаем уже несколько раз. Нам очень здесь нравится. Ради этого сюда приезжаем. Очень хороший склон. В принципе, и для опытных есть, и для начинающих как мы.

Белорусская Швейцария готова предложить сразу несколько горнолыжных курортов, причем не только столичного региона. Склоны только сегодня опробовали тысячи человек.

Посетители горнолыжного комплекса:

Супер. Ждали очень долго снега, очень долго ждали зимы. Наконец-то, что называется, все в одном флаконе. Трасса хорошая, обслуживание хорошее. И цена, что немаловажно.

В Италии, в Альпах, снега нет, а у нас мороз, замечательно. Больше людей становится, все больше катаются на сноубордах, на лыжах, больше людей начинают понимать, что за здоровьем – будущее.

Приезжают покататься сюда целыми семьями. Причем для большинства это уже такая добрая зимняя традиция.

Посетители горнолыжного комплекса:

Я катаюсь на лыжах с трех лет. Мне это очень нравится.

На суперборде лет 15-17, на лыжах. И детей приучаем.

Тут очень классно, мы тут уже много раз были, тут разные горки. Очень хорошие склоны.

Всего в «Логойске» пять освещенных трасс общей протяженностью 4,5 тысячи метров. Открыты пока, правда, только четвертая и пятая. Но уже в ближайшее время станут доступны и остальные. Для новичков – учебный склон на 120 метров. Здесь же можно воспользоваться услугами профессионального инструктора.

Евгений Садовников, инструктор:

Здесь склоны все построены так, чтобы человек, который захотел научиться кататься, получал на разном уровне нужную горку.

А еще карета или, что привычнее, снегоход, а вот для самых маленьких – «веселая ватрушка».

Немало среди туристов спортсменов-любителей не только из Беларуси и России, но и из Украины, Польши и Южной Кореи. Говорят, специально к нам на Новый год приехали.

И куда же без снежных забав. Правда, застать нам удалось их только за горячим супом – уж больно суровой им зима наша кажется.

Продлится горнолыжный сезон, как надеются и организаторы, и отдыхающие курорта, до марта, а то и дольше. Ведь декабрь погода у нас уже забрала. Причем «покатушки» здесь пообещали и ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.