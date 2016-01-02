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Бамбуковая акула-кошка и рыба-обезьяна появились в Минском центре океанографии

02 января 2016 16:35
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Новости Беларуси. В новом году пополнение ждут в Минском центре океанографии. Буквально со дня на день здесь должен родиться детеныш бамбуковой акулы-кошки. Живой подарок прибыл в Минск из Калининграда.

Центр планирует наладить Интернет-трансляцию выхода из яйца бамбукового акуленка.

Поселился здесь и морской символ наступающего года – рыба-обезьяна. Всего в центре обитают около полутора сотен видов рыб, коллекция постоянно пополняется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Азаров, директор центра океанографии:
Это бамбуковая акула-кошка. То есть акуленок, когда рождается, будет такой полосатенький, бело-черный, как зебра, очень красивый. Мы планируем сегодня-завтра уже запустить камеру. То есть в Интернете можно будет на нашем сайте смотреть, как будет рождаться этот акуленок. И мы подготовили приз для того, кто первый увидит, когда родится этот акуленок.

# общество # Животные # Алексей Азаров

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