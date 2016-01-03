Новогодние открытки: когда была отправлена первая и в чем их уникальность

В 1843 году была отправлена первая новогодняя открытка. Кто стал адресатом, история умалчивает. А вот отправитель – англичанин Генри Колл. На первой в мире новогодней открытке быль изображен зимний пейзаж.

Уже почти вошли в историю те времена, когда каждая семья считала своим долгом поздравить родных и друзей, отправив им поздравительную открытку. Улыбающиеся Деды Морозы, забавные медвежата и снегирята, дети, катающиеся с горки, летели по Беларуси, России, Украине, Молдове.

Егор Сурский, куратор выставки:

Для кожнага чалавека гэта блізкая тэма, кожны чалавек мае свае асабістыя паштоўкі, напэўна. Увогуле, калі ў тыя даўнія часы, калі яшчэ Інтернэт, тэлебачанне, сучасныя сродкі інфармацыі не гралі такой ролі, паштоўка была чымсці такім надзвычайным, таму што нават калі людзі атрымлівалі паштоўку, яны яе імкнуліся захаваць, яна была на самым прыкметным месцы, стаяла ў пакоі. Як правіла, паштоўкі, канешне, адпраўляліся самым блізкім людзям. І паштовак гэтага перыяду, яшчэ дарэвалюцыйнага, у нас таксама даволі шмат у экспазіцыі. Ёсць унікальныя, ёсць, напрыклад, паштоўка, выкананая на фанеры. І там цікава, што на ёй ёсць і марка. Сімволіка паштовак надзвыча цікавая, розная, мяняецца ў залежнасці ад часу. Зусім іншае мы пабачым на паштоўках дарэвалюцыйных. Там будзе святочная, рэлігійная, калядная сімволіка. На савецкіх паштоўках навагодняга перыяду зусім іншыя сімвалы. Паштоўкі часоў Вялікай Айчыннай вайны таксама ўнікальныя, зусім іншае гучанне, зусім іншыя пасылы гэтах паштовак.

Мне вельмі пашанцавала атрымаць такую паштоўку святочную ад нашага мастака народнага – Кашкурэвіча. Справа ў тым, што ён яшчэ з канца 60-х гадоў абіраў такі сюжет, і для кожнай такой навагодняй, каляднай паштоўкі пастаянным з’яўляўся герой П’еро, у гэтых паштоўках. Ён таксама выбіраў лацінскае выслоўе. І гэтая традыцыя, як атрымалася, існуе на працягу, можа, паўвеку. Гэта неверагодна цікавая такая гісторыя, сапраўды калядная, святочная.

Я думаю, што, негледзячы на развіццё сучасных інфармацыйных тэхналогій, як такі сімвал паштойкі да гэтуль будзе прысутнічаць ў нашым жыцці.

Такую коллекцию, которая сейчас представлена в Минске, может собрать каждый из нас. А положить начало коллекции современных открыток можно прямо сейчас, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.