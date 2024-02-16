В Витебской области завершают проверку семян зерновых и зернобобовых культур

Белорусские аграрии совсем скоро приступят к весенним полевым работам. Будущий урожай зависит не только от обработки посевных площадей и погодных условий, но и от семенного материала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семена должны соответствовать нескольким параметрам. Исследования проводятся максимально оперативно: от времени отбора пробы до получения результата проходит 7-10 дней. Сейчас на контроле специалистов Витебской области поступление гибридов кукурузы.

Оксана Евсеева, ведущий агроном – госинспектор В итебской областной инспекции по семеноводству и карантину растений: Мы проверяем на посевные качества яровые зерновые, озимые зерновые (гречиху, овес, ячмень, пшеницу) яровые крестоцветные, озимые: рапс, сурепица. Также проверяем овощные семена, пакетированные, цветочные культуры. Также мы проводим анализ кукурузы, проверяем соответствие сорту.

Валерий Нерозя, начальник Витебской областной инспекции по семеноводству и карантину растений:

Всего для ярового сева нам необходимо 32,5 тысячи тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур. Уже сегодня подготовлено и доведено до кондиции 29,5 тысячи, то есть 92 %. Еще буквально неделя, максимум две, и все семена будут готовы.

Яровые зерновые и зернобобовые в 2024 году в северном регионе планируют посеять не менее 140 тысяч гектаров. Более чем на 100 % кондиционными семенами уже обеспечены Витебский, Глубокский и Полоцкий районы. Также в хозяйства области будет реализовано 2,7 тысячи тонн элитных семян.