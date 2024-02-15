Многое строится на доверии. Откуда убеждение, что многим женщинам нужны только деньги?

Среди мужчин есть отдельная категория – холостяки: кто-то по убеждению, кто-то по неволе. С каждым годом ряды тех, кто не спешит вступать в брак, пополняются. О том, почему мужчины не торопятся в ЗАГС, можно ли растопить лед одинокого сердца и стоит ли пытаться завоевывать неприступную крепость, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Вы много зарабатываете?
Евгений Гершончик, предприниматель:
Мне достаточно.
Алеся Лакина:
Вы просто боитесь, что у вас что-то отберут. Мне кажется, когда человек любит, он готов сам все бросить к ногам женщины и не будет в этот момент думать, что она что-то у него заберет.
Евгений Гершончик:
Честно говоря, в последнее время смотришь на женщин и понимаешь… На доверии многое строится, но сейчас тенденция другая. Реально другая тенденция сейчас.
Алеся Лакина:
Сейчас много сильных, независимых женщин, которые зарабатывают больше мужчин, Евгений.
Евгений Гершончик:
Сейчас много опять же среди белорусок даже – мы же видим, если взять соцсети, медиа. Тенденция – белоруски даже сейчас возглавляют целое движение того, как правильно разводить мужчин на деньги.
Денис Северов, магистр психологии:
Здесь мы видим одно из убеждений, одну из программ в голове у Евгения, которая говорит о том, что во многом всем женщинам нужны от мужчин только деньги.
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