Многое строится на доверии. Откуда убеждение, что многим женщинам нужны только деньги?

Среди мужчин есть отдельная категория – холостяки: кто-то по убеждению, кто-то по неволе. С каждым годом ряды тех, кто не спешит вступать в брак, пополняются. О том, почему мужчины не торопятся в ЗАГС, можно ли растопить лед одинокого сердца и стоит ли пытаться завоевывать неприступную крепость, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Евгений Гершончик, предприниматель:

Мне достаточно.

Алеся Лакина:

Вы просто боитесь, что у вас что-то отберут. Мне кажется, когда человек любит, он готов сам все бросить к ногам женщины и не будет в этот момент думать, что она что-то у него заберет.

Евгений Гершончик:

Честно говоря, в последнее время смотришь на женщин и понимаешь… На доверии многое строится, но сейчас тенденция другая. Реально другая тенденция сейчас.

Алеся Лакина:

Сейчас много сильных, независимых женщин, которые зарабатывают больше мужчин, Евгений.

Евгений Гершончик:

Сейчас много опять же среди белорусок даже – мы же видим, если взять соцсети, медиа. Тенденция – белоруски даже сейчас возглавляют целое движение того, как правильно разводить мужчин на деньги.