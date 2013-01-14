В Витебской области задержали организаторов канала нелегальной миграции

Новости Беларуси. Двоих россиян задержали в Витебской области за организацию канала нелегальной миграции. Через белорусско-литовскую границу они пытались переправить в Евросоюз 8 человек - граждан Вьетнама, Ирака и Афганистана.

Это уже не первое незаконное пересечение границы, организованное международной преступной группировкой. Известно, что в нее входили граждане Литвы, Латвии и Ирака. Оперативниками задержан и белорусский участник преступной схемы. На каждом мигранте он зарабатывал по тысяче долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оперативный сотрудник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией по Витебской области МВД Республики Беларусь:

Соучастник преступной группы, гражданин Беларуси, получил от своих российских подельников за обеспечение дальнейшей переправки нелегалов в Литву 1 тысячу 600 долларов США из 8 тысяч обещанных после перехода ими госграницы.

Имеется информация, что задержанные граждане России в 2011-2012 годах уже ввозили на территорию Беларуси группы нелегальных мигрантов для переброски в Евросоюз, две из которых задерживались управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией по Витебской области.