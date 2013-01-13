В Британии знаменитый телеведущий совершил сотни изнасилований. Самой маленькой жертве было 8 лет

Новости Великобритании. В Соединённом Королевстве набирает обороты шокирующее расследование, касающееся персоны ныне покойного шоумэна Джеймса Сэвила. По данным полиции, популярный телеведущий совершил сотни изнасилований детей, а также взрослых женщин и мужчин. Самой маленькой жертве было всего 8 лет.

Расследование началось три месяца назад, когда на экраны вышел фильм о тайной жизни знаменитости. Джеймс скончался в октябре 2011 года в возрасте 84 лет. До смерти звездного работника медийного пространства пострадавшие боялись предъявить обвинения. Только сейчас стало известно, что 23 преступных эпизода произошли прямо в стенах телерадиокомпании, где работал Сэвил. Еще 14 нападений совершены им на территории больниц, тюрем и даже в хосписе в период с 1955-го по 2009 годы.

Питер Сондерс, руководитель Национальной ассоциации жертв сексуального насилия:

Просто невероятно, что Сэвил безнаказанно совершал все эти действия. Но часто такие влиятельные люди умеют хорошо запугивать. А у Сэвила были большие связи. Он обедал с премьер-министром и дружил с королевской семьей. Никто не хотел с ним ссориться. И многие его коллеги, к их стыду, знали о его преступлениях, но ничего не говорили. Это просто позор.

Масштабное расследование еще не завершено, но фактов о «тайной жизни» Джеймса Сэвила предостаточно для того, чтобы называть одним из самых страшных маньяков-педофилов в истории Британского Королевства.

Питер Спиндлер, директор Отдела информации Национального общества по борьбе с жестоким обращением с детьми:

Преступления Сэвила носят широкий, дерзкий и циничный характер. Сейчас его уже нельзя привлечь к ответственности, но мы надеемся, что результаты расследования принесут хоть какое-то удовлетворение сотням его жертв.