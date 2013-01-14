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В Московском и Ленинском районах Минска усадебные застройки пойдут под снос

14 января 2013 05:44
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Новости Беларуси. Усадебную застройку будут сносить в двух районах Минска — Московском и Ленинском. Работы там продлятся до 2020 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ранее в городе планировали снести 17 тысяч домовладений. Но специалисты изучили статистику и условия ведения работ и приняли решение — более 10 тысяч усадьб сохранить. В основном это застройка на севере и востоке столицы -  Центральный, Советский, Первомайский, Партизанский районы.

За  точной информацией минчанам рекомендуют обращаться в отдел архитектуры администрации своего района.

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства

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