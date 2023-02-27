В Витебской области восстановили электроснабжение в 260 населённых пунктах

Новости Беларуси. В минувшие выходные непогода оставила след в Витебской области. Там выпало до двух декадных норм осадков. В Езерище намело полуметровые сугробы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В минувшие выходные непогода оставила след в Витебской области. Там выпало до двух декадных норм осадков. В Езерище намело полуметровые сугробы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Немногим меньше они в Витебске. Там высота покрова составила 40 сантиметров. Это в два раза выше нормы. На борьбу со стихией вышли коммунальные службы. Всего около 350 человек и около полусотни единиц спецтехники работают на улицах. На помощь им пришли и другие организации, обеспечив город дополнительными тракторами и грузовиками. В сопровождении ГАИ расчищают магистрали специально сформированные колонны.
Дмитрий Иванов, водитель предприятия Гордормост:
Машин 50-60 в день загружаем. Раньше побольше были снега, это последние зимы их нет, не ожидали, что будет столько.
Елена Полякова, сотрудник Зеленстроя:
С 6 утра эта наша подработка. Тяжело, конечно, но пытаемся справиться. Быстрее бы уже весна.
Накануне циклон, который прошелся по Витебской области, обесточил более 260 населенных пунктов. Основная причина аварийных отключений – сильный снег и ветер, вызвавшие падение деревьев и их веток на провода линий электропередачи. На данный момент все последствия непогоды устранены.
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