В Витебской области восстановили электроснабжение в 260 населённых пунктах

Новости Беларуси. В минувшие выходные непогода оставила след в Витебской области. Там выпало до двух декадных норм осадков. В Езерище намело полуметровые сугробы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немногим меньше они в Витебске. Там высота покрова составила 40 сантиметров. Это в два раза выше нормы. На борьбу со стихией вышли коммунальные службы. Всего около 350 человек и около полусотни единиц спецтехники работают на улицах. На помощь им пришли и другие организации, обеспечив город дополнительными тракторами и грузовиками. В сопровождении ГАИ расчищают магистрали специально сформированные колонны.

Дмитрий Иванов, водитель предприятия Гордормост:

Машин 50-60 в день загружаем. Раньше побольше были снега, это последние зимы их нет, не ожидали, что будет столько.

Елена Полякова, сотрудник Зеленстроя:

С 6 утра эта наша подработка. Тяжело, конечно, но пытаемся справиться. Быстрее бы уже весна.