Есть собственный ботанический сад. Студенты БГМУ сами выращивают растения и учатся применять их при разных болезнях

Золотой стандарт. В медицинском университете готовят фармацевтов высокого класса. Балл на топовый факультет все выше. Крепкая школа, новейшее оборудование, преподаватели-практики – формула успеха. А собственный ботанический сад в 25 гектаров в деревне Новое поле на Минщине позволяет совершенствоваться в фитотерапии. – Вот наш белорусский василек, в чем его особенность, в чем его свойства уникальные?

Ольга Мушкина, заведующий кафедрой организации фармации:

Василек обладает прекрасным мочегонным действием, кроме того, широко используется в различных косметических средствах, так как снимает отечность, и применяется в виде капель при длительной работе на компьютере для снятия усталости. Студенты сами заготавливают лекарственные растения: от высадки и прополки до обработки и сушки, учатся применять их при различных заболеваниях. Зеленая аптечка на все 100.

Ольга Мушкина:

Мы собираем больше 200 наименований видов лекарственно-растительного сырья. На протяжении целого года студенты изучают химический состав, фармакологическую активность, показания к применению. Умеют составлять сборы, подбирать их, компоновать. При составлении желчегонного сбора, как правило, в него включают такие виды растений, как бессмертник, шиповник, сушница, пижма. При составлении витаминных сборов, используются такие растения, как рябина, шиповник, боярышник. Огромная коллекция гербария, более 1,5 тысячи экземпляров – еще одна гордость медицинского университета. С каждым годом она пополняется новыми дарами. В поле изучения попадает не только белорусская флора, но и зарубежная, как эвкалипт, солодка, которые можно найти в аптеках. А с плодотворной учебой не за горами научные открытия.

Ольга Мушкина:

В этом году в нашем кружке занимается 20 студентов 3-5 курсов. Мы активно изучаем различные виды фармакологической активности на лабораторных животных, это вызывает особый интерес у студентов. Ведем работу по исследованию новых видов лекарственно- растительного сырья с целью расширения ассортимента, который может быть использован под руководством нашего декана, профессора Гуриной Натальи Сергеевны, в государственную фармакопею вошли новые растений, такие как цветки девясила, листья ольхи. На сегодня закончена работа по изучению кипрея, широко известного как Иван-чай. Изучается такое растение, как галега, поэтому перспективы для поля деятельности большие. Ориентир на ЗОЖ. Фиточаи – особый дзен студентов. Ароматную церемонию устраивают не только на фармацевтических «Дожинках», но и на кураторских часах и встречах. И если вы придете на экскурсию в анатомический музей, вас также могут угостить фирменным сетом. – Для бодрости, для иммунитета что посоветуете?