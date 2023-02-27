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Национальная безопасность. Как будем отвечать на мировые вызовы и угрозы? Анонс ток-шоу «По существу»

27 февраля 2023 09:12
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Концептуальный апгрейд. Почему настало время вносить коррективы? Как геополитическая турбулентность повлияла на новые пункты в Концепции нацбезопасности? Какие блоки и ответы прописывает законодательно Беларуси на мировые вызовы и угрозы?

Национальная безопасность. Как будем отвечать на мировые вызовы и угрозы? Анонс ток-шоу «По существу»-1

Настоящий диалог по существу развернется этим вечером, 27 февраля, на площадке единственного общественно-политического ток-шоу на отечественном телевидении, которое вещает в прямом эфире. Стать участником дискуссии может каждый. Считывайте QR-код на старте телепрограммы, проходите в чат-трансляции на платформе YouTube, задавайте вопрос или оставляйте свое мнение.

Говорим «По существу» сегодня в 18:30 на СТВ.

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# Национальная безопасность # общество # Фотофакт

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