Национальная безопасность. Как будем отвечать на мировые вызовы и угрозы? Анонс ток-шоу «По существу»

Концептуальный апгрейд. Почему настало время вносить коррективы? Как геополитическая турбулентность повлияла на новые пункты в Концепции нацбезопасности? Какие блоки и ответы прописывает законодательно Беларуси на мировые вызовы и угрозы?

Настоящий диалог по существу развернется этим вечером, 27 февраля, на площадке единственного общественно-политического ток-шоу на отечественном телевидении, которое вещает в прямом эфире. Стать участником дискуссии может каждый. Считывайте QR-код на старте телепрограммы, проходите в чат-трансляции на платформе YouTube, задавайте вопрос или оставляйте свое мнение.

Говорим «По существу» сегодня в 18:30 на СТВ.