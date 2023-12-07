В Витебской области утвердили составы избирательных комиссий по выборам депутатов

Новости Беларуси. Беларусь готовится к единому дню голосования. Составы областной и окружных избирательных комиссий 7 декабря утвердили в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В областную комиссию выдвинуто 13 человек. В состав 14 окружных избирательных комиссий – 182 представителя. Большинство от политических партий и общественных объединений. Также заявки подавались от трудовых коллективов и от граждан путем сбора подписей. При выборе кандидатур учитывали деловые и личностные качества, а также опыт участия в избирательных кампаниях. Вопрос включения в состав комиссий судей, прокуроров, руководителей местных исполнительных и распорядительных органов не рассматривался.

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов:

Надо отметить очень большую активность политических партий и общественных объединений. Это традиционно наши крупные общественные объединения, такие как Совет ветеранов, наша женская организация – Белорусский республиканский союз молодежи, «Белая Русь», наши профсоюзные организации. И очень приятно, что четыре партии, которые прошли перерегистрацию, активно включились в данный процесс.

Напомним, единый день голосования пройдет в нашей стране впервые. 25 февраля белорусы определят депутатов Палаты представителей и местных Советов.