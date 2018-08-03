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«Скамью любви» подарил Марьиной Горке местный предприниматель: фотофакт

03 августа 2018 20:50
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Новости Беларуси. Место для влюбленных: в Марьиной Горке около отдела ЗАГС установили необычную скамью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Скамью любви» подарил Марьиной Горке местный предприниматель: фотофакт-1

Автор идеи – предприниматель Алексей Шаловило – решил поучаствовать в акции «Подарок родному городу». Для этого он обратился в районный отдел архитектуры и строительства, предложил свое видение объекта и получил разрешение. От замысла до реализации – не более трех недель.

«Скамью любви» подарил Марьиной Горке местный предприниматель: фотофакт-4

Алексей Шаловило, предприниматель:
Идея сделать такой подарок городу существовала уже несколько лет. Надо сказать огромное спасибо моей семье, моей супруге Александре, моим деткам Вере и Надежде – они меня вдохновляют очень сильно.

Был ориентировочный набросок, и по ходу мы просто добавляли что-то, накидывали то, что нам нравилось, то, что хотелось видеть в конечном результате. В итоге получилась замечательная скамья.

«Скамью любви» подарил Марьиной Горке местный предприниматель: фотофакт-7

Кстати, родному краю жители Пуховщины презентовали не только красивую скамью. За три года в районе появились необычные цветочные композиции и малые архитектурные формы.

# Арт-проекты # общество # Алексей Шаловило # Фотофакт

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