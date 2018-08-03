«Скамью любви» подарил Марьиной Горке местный предприниматель: фотофакт

Новости Беларуси. Место для влюбленных: в Марьиной Горке около отдела ЗАГС установили необычную скамью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Автор идеи – предприниматель Алексей Шаловило – решил поучаствовать в акции «Подарок родному городу». Для этого он обратился в районный отдел архитектуры и строительства, предложил свое видение объекта и получил разрешение. От замысла до реализации – не более трех недель.

Алексей Шаловило, предприниматель:

Идея сделать такой подарок городу существовала уже несколько лет. Надо сказать огромное спасибо моей семье, моей супруге Александре, моим деткам Вере и Надежде – они меня вдохновляют очень сильно.

Был ориентировочный набросок, и по ходу мы просто добавляли что-то, накидывали то, что нам нравилось, то, что хотелось видеть в конечном результате. В итоге получилась замечательная скамья.