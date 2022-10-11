В Витебской области пустят движение сразу по трём мостам

Новости Беларуси. В Витебской области перевыполнят план по текущему ремонту автомобильных дорог. На конец 2022 года в порядок приведут почти 400 километров трасс, сообщили в программе «Новости «24 часа» на СТВ.

Упор на дороги, соединяющие районные центры, агрогородки, подъездные пути к сельхозорганизациям. Общий объем финансирования – более 80 миллионов рублей, что больше запланированной изначально суммы на 12 %. Стоит отметить, что состояние дорог постоянно находится под контролем. И, кстати, в ближайшее время в Витебском регионе пустят движение сразу по трем мостам.

Александр Нефедов, заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома:

К завершению подходят работы на самом знаковом и большом объекте – это мост-подъезд к Новополоцку через Западную Двину. Практически завершены работы. И буквально на днях комиссия должна принимать мост через реку Ауту в Миорском районе. А также вводится в эксплуатацию долгожданный мост через реку Каспля в населенном пункте Сураж, который соединит Республику Беларусь с Российской Федерацией.