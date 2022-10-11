Прямой эфир

В Витебской области пустят движение сразу по трём мостам

11 октября 2022 06:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Витебской области перевыполнят план по текущему ремонту автомобильных дорог. На конец 2022 года в порядок приведут почти 400 километров трасс, сообщили в программе «Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебской области пустят движение сразу по трём мостам-1

Упор на дороги, соединяющие районные центры, агрогородки, подъездные пути к сельхозорганизациям. Общий объем финансирования – более 80 миллионов рублей, что больше запланированной изначально суммы на 12 %. Стоит отметить, что состояние дорог постоянно находится под контролем. И, кстати, в ближайшее время в Витебском регионе пустят движение сразу по трем мостам.

В Витебской области пустят движение сразу по трём мостам-4

Александр Нефедов, заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома:
К завершению подходят работы на самом знаковом и большом объекте это мост-подъезд к Новополоцку через Западную Двину. Практически завершены работы. И буквально на днях комиссия должна принимать мост через реку Ауту в Миорском районе. А также вводится в эксплуатацию долгожданный мост через реку Каспля в населенном пункте Сураж, который соединит Республику Беларусь с Российской Федерацией.

В Витебской области пустят движение сразу по трём мостам-7

Сегодня в Витебской области общая протяженность дорог насчитывает более 15 тысяч километров. Местная дорожная сеть включает почти 860 мостов.

# Автодороги Беларуси # общество # Александр Нефёдов # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Установлено и задержано более 90 лиц». Как не клюнуть на новую уловку телефонных мошенников?
10 октября 2022 19:43

«Установлено и задержано более 90 лиц». Как не клюнуть на новую уловку телефонных мошенников?

Лукашенко: мы должны иметь заблаговременно планы противодействия разного рода мерзавцам
10 октября 2022 19:17

Лукашенко: мы должны иметь заблаговременно планы противодействия разного рода мерзавцам

Вакцины, биотехнологические продукты и даже инсулин в картриджах. Какие отечественные новинки готовят наши фармацевты?
10 октября 2022 19:14

Вакцины, биотехнологические продукты и даже инсулин в картриджах. Какие отечественные новинки готовят наши фармацевты?