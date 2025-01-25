«Своя пекарня» открылась в городском посёлке Копысь

Запах свежего хлеба царит на улицах городского поселка Копысь Витебской области. Для жителей и гостей региона открыта уютная пекарня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь до сих пор хранят старинную рецептуру, скрытую под грифом «секретно». Тайна так и остается тайной, а вот традиции хлебопечения региона получили новую жизнь. Символично, что буквально на днях продукция «Витебскхлебпрома» «Каравай Придвинья» стала обладателем государственного знака качества. А уже сейчас на малой родине белорусского лидера появилась «Своя пекарня». Развивать и сохранять подобные предприятия в малых городах – поручение главы государства. Неспроста Александр Лукашенко называет Беларусь страной хлеба. Урожайность полей позволяет расширять производство, пожалуй, главного продукта на столе. Пусть это будут не огромные цеха, а компактные пекарни, но в каждом небольшом городке или поселке.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

В рамках страны небольшой объект. Но то, что это возрождение в агрогородках и что это родина Президента нашего, это, наверное, и знаково. Я купил уже три батона: и сладкого, и черного, что-то уже надломил, как в старые добрые времена. Купил, оно свежее еще, теплое, ты горбушку отламываешь и съедаешь.

Кирилл Литвинов:

Мы очень довольны, что у нас появился свежий хлеб, наш хлеб. Это наша история. Сегодня мы купили хлеб с тмином, сладкие булочки с корицей и будем пробовать новый ассортимент.