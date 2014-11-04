В Витебской области медведь разорил пасеку и забрал с собой 250 килограммов меда

Новости Беларуси. В Сенненском районе Витебской области в поисках «сладкой жизни» медведь разорил пасеку. Проделки косолапого обошлись хозяину миллионов в 25. Пчеловод не только лишился 10 улей, 250 килограммов меда, но и 10 пчелиных семей. А это примерно полмиллиона пчел.

В отличие от добродушного Винни Пуха из мультфильма, реальный медведь суров и совсем не обходителен. Он не утруждает себя поисками дикого меда, когда сладкое лакомство находится буквально под его носом. Виктор Эдуардович обходит свои владения и только вздыхает. Его пасеку, которую, по-другому и не скажешь, холел и лелеял 3 года, за нескольких дней, а точнее ночей, уничтожил косолапый. Теперь ульи раскиданы как спичечные коробки. Доски разломаны, словно разорванная бумага. Но самое печальное, что зверь уничтожил 10 пчелосемей или около полумиллиона насекомых. Но съеденного на месте «преступления» мёда лесному гостю оказалось мало. С собой он умудрился прихватить ещё примерно 250 килограммов любимого лакомства. Видимо, по достоинству оценил вкусовые качества местного продукта, , сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Сапронецкий, владелец пасеки:

Меда у нас здесь прекрасные. Для пчел, конечно, райское место, можно назвать так.

Анастасия Бут, СТВ:

Распотрошив ульи, медведь снова вернулся в лес. По этой тропинке. По пути, судя по всему, он спешно доедал то, что смог унести. Оставляя после себя лишь разломанные рамки с сотами.

В соседней деревне, километрах в 2, тоже знают о нежданных визитах. Но в то, что медведь может прийти и в их поселок, не верят.

Федора Шендрик:

А что там бояться. Абы в хату не залез. А пчелы есть тоже. Ну, к нам еще не пришел.

Лесники подтверждают: медведь, почти как заяц, трусишка. Спугнуть этого большого зверя можно даже криком. Такое тоже случалось.

Иван Бочаренко, главный лесничий Богушевского лесхоза:

На протяжении многих лет медведи захаживают в наши деревни. Скорее всего, вынудило неполное питание летней медведицы. Не нажировала она. Посетила пасеку у частника.

Кстати, лесники склонны думать, что разорить пасеку мог и не один медведь. Вполне возможно, под покровом ночи сюда пробралась вся медвежья семейка: мама с детенышами. Чересчур уж много лакомства пропало. Правда, это всего лишь предположения. Да и кто будет этим заниматься. Ведь даже поймав косолапого грабителя, ему вряд ли можно будет предъявить обвинение, и уж тем более выставить счёт!