Беларусь занимает 53 место в мировом рейтинге благополучия, за год поднявшись на 5 строк

Новости Беларуси. Беларусь за последний год поднялась в мировом рейтинге благополучия на 5 строк. Исследование проводил британский аналитический центр.

Эксперты оценивали страны по восьми критериям: экономика, образование, здравоохранение, личная свобода, безопасность, возможность предпринимательства, управление и социальный капитал.

Беларусь заняла 53 место. Среди государств постсоветского пространства это один из лучших показателей. Так, у Казахстана – 55 место, Украина на 63-м, Россия – 68-я. Лидерство за собой сохранила Норвегия, за ней следует Швейцария и Новая Зеландия. Всего в рейтинге оценивали 142 страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.