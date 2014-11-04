Прямой эфир

Беларусь занимает 53 место в мировом рейтинге благополучия, за год поднявшись на 5 строк

04 ноября 2014 10:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь за последний год поднялась в мировом рейтинге благополучия на 5 строк. Исследование проводил британский аналитический центр.

Эксперты оценивали страны по восьми критериям: экономика, образование, здравоохранение, личная свобода, безопасность, возможность предпринимательства, управление и социальный капитал.

Беларусь заняла 53 место. Среди государств постсоветского пространства это один из лучших показателей. Так, у Казахстана – 55 место, Украина на 63-м, Россия – 68-я. Лидерство за собой сохранила Норвегия, за ней следует Швейцария и Новая Зеландия. Всего в рейтинге оценивали 142 страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная социальная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Манодж Бхарти, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Индия в Беларуси: Индийские культурные традиции очень схожи с белорусскими!
04 ноября 2014 07:50

Манодж Бхарти, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Индия в Беларуси: Индийские культурные традиции очень схожи с белорусскими!

Минские парки и скверы больше не будут убирать от опавшей листвы
03 ноября 2014 13:40

Минские парки и скверы больше не будут убирать от опавшей листвы

Николай Валуев организовал для российских школьников двухдневную экскурсию по Беларуси
03 ноября 2014 13:38

Николай Валуев организовал для российских школьников двухдневную экскурсию по Беларуси