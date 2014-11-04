Новости Беларуси. Право носить краповые береты 4 ноября завоевывают спецназовцы. На этот раз испытания проходят более 100 претендентов.

Традиционно бойцам необходимо преодолеть четыре этапа. 4 ноября один из самых зрелищных – это полоса препятствий, стрельба из боевого оружия и спарринг-бои.

Головной убор, который символизирует мужество и стойкость, получит тот, кто пройдет все испытания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Дудкин, командир войсковой части 3214:

Каждый служит в армии для того, чтобы получить что-то. Я думаю, что что-то полезное. Это определенный способ самоутверждения и проверки своих физических сил и моральных возможностей. Сложен, наверное, полностью весь экзамен, в комплексе. За короткое время надо получить большую нагрузку и все это пронести на своих плечах, выдержать.

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Право носить краповый берет 4 ноября получили 35 военнослужащих Беларуси. И это рекорд, ведь обычно из сотни претендентов получает его не больше 15. Традиционно бойцы проходят четыре этапа испытаний. 4 ноября один из самых зрелищных — это полоса препятствий, стрельба из боевого оружия и спарринг-бои.

Стойкость, сила мужества и воля. Здесь, на одном из минских полигонов, эти качества не пустые слова, каждый из претендентов на краповый проявил их в действии. В ходе сложнейших испытаний. Затем у бойцов 10 километров по пересеченной местности с противогазами и автоматами в руках. В нагрузку к оружию специальное обмундирование. Таковы условия нынешних состязаний.

Андрей Дудкин, командир войсковой части 3214 Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Практически нет одинаковых сдач, дистанций, условий. Эта сдача уникальна тем, что мы добавили эту полосу, изменили немножко маршрут, отсутствуют водные преграды в этом году.

Вероника Кондратюк, СТВ:

Один из сложнейших этапов — огненно-штурмовая полоса. Около 300 метро полосы препятствий, когда пули свистят над головой — испытание, скажем так, не для слабонервных. Именно здесь отсеивается большинство претендентов на краповые береты.

Последний рывок состязания — «мышеловка». Полосу препятствия укрыла плотная дымовая завеса: в итоге 10 бойцов спецназа сошло с дистанции. За ходом испытаний следит Андрей Дудкин, ныне командир части. 20 лет назад он и сам был одним из претендентов на краповый.

Андрей Дудкин, командир войсковой части 3214 Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

У нас есть такие уникальные люди, которые сдавали и в 40 лет. Успешно. В пример нашей молодежи. Они прошли не с первого раза. И с третьего, и четвертого, и с пятого раза сдавали люди. Это зависит от целеустремленности человека.

Бойцов поддерживает и Сергей Лапковский. Особый головной убор он получил будучи бойцом в специализированных войсках. Сегодня, на сборы он приехал с 4-летним сыном. Чтобы показать, что такое мужество.

Сергей Лапковский:

Традиции не забываем, поэтому с сыном приезжаем постоянно на все квалификационные испытания. Принимаем активное участие. Краповый берет — символ мужества и стойкости. Это высший знак отличия мужества.

Последний этап — бой-спарринг! Здесь измученные бойцы поочередно дерутся с обладателями беретов. Выдержать необходимо четыре раунда. Один из тех, кто выстоял — Валерий. Поверить в победу ему нелегко, ведь свои силы в борьбе за берет он пробует уже в 4 раз.

Валерий Бышов, заместитель командира роты специального назначения:

Мои эмоции я не могу просто передать словами, так как я даже не могу до конца ощутить, пока его не увижу, не почувствую его на своей голове.

В 2014 году особые головные уборы получили 35 спецназовцев! И это рекорд, ведь обычно преодолеть испытания удается не больше 15. Всего больше 10 лет существования этой традиции, обладателями символа выносливости и мужества в Беларуси стали около 700 человек.