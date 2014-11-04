Новости Беларуси. В Беларуси может быть создан фонд матерей, не получающих алименты. Об этом 4 ноября заявил генеральный прокурор, отвечая на вопросы депутатов Палаты представителей.

По словам парламентариев, сегодня немалое число женщин вынуждены растить детей, а зачастую и нескольких, не получая никакой материальной помощи от нерадивых отцов. Многие из них имеют приличный заработок, однако скрывают свои доходы.

Комментируя подобное заявление, генпрокурор пообещал не оставить без внимания эту проблему. А к людям, не желающим трудиться, необходимо применять самые серьезные меры.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Тунеядцы – те, кто не работает, кто не платит налоги. Это вопрос каждого. С налогами мы разбираемся, мы эту тему очень активно прорабатываем. Но главное заставить именно тунеядцев в прямом смысле этого слова работать. Те, кто не платит налоги, они работают, может, побольше нас. Только на себя и в другом направлении. Главное, тех, которые болтаются по городу или по деревне, ничем не занимаются, вот их заставить работать. Это самая главная проблема.