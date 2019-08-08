Сильный дождь затруднил движение на Партизанском проспекте. Фотофакт

Новости Беларуси. 8 августа в Минске потребовалась помощь спасателей из-за выпадения обильных осадков. По сведениям Минского ГУМЧС, на Партизанском проспекте оказался подтоплен участок дороги в районе площади Ванеева. Из-за этого временно останавливались 6 троллейбусов в обе стороны.

Фото: Минское ГУМЧС

Ещё три троллейбуса и восемь автобусов были вынуждены прервать своё движение возле станции метро «Могилёвская».

Фото: Минское ГУМЧС

Помощь по откачке воды оказывается на улице Уборевича, 99 и на территории частного дома по улице Юношеская.

Фото: Минское ГУМЧС

Из-за дождей была заблокирована легковушка по улице Васнецова. Подразделения МЧС помогли отбуксировать машину.

Фото: Минское ГУМЧС

Информация о пострадавших не поступала.

Фото: Минское ГУМЧС