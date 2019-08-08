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Сильный дождь затруднил движение на Партизанском проспекте. Фотофакт

08 августа 2019 12:12
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Новости Беларуси. 8 августа в Минске потребовалась помощь спасателей из-за выпадения обильных осадков.

По сведениям Минского ГУМЧС, на Партизанском проспекте оказался подтоплен участок дороги в районе площади Ванеева. Из-за этого временно останавливались 6 троллейбусов в обе стороны.

Сильный дождь затруднил движение на Партизанском проспекте. Фотофакт-1

Фото: Минское ГУМЧС

Ещё три троллейбуса и восемь автобусов были вынуждены прервать своё движение возле станции метро «Могилёвская».

Сильный дождь затруднил движение на Партизанском проспекте. Фотофакт-4

Фото: Минское ГУМЧС

Помощь по откачке воды оказывается на улице Уборевича, 99 и на территории частного дома по улице Юношеская.

Сильный дождь затруднил движение на Партизанском проспекте. Фотофакт-7

Фото: Минское ГУМЧС

Из-за дождей была заблокирована легковушка по улице Васнецова. Подразделения МЧС помогли отбуксировать машину.

Сильный дождь затруднил движение на Партизанском проспекте. Фотофакт-10

Фото: Минское ГУМЧС

Информация о пострадавших не поступала.

Сильный дождь затруднил движение на Партизанском проспекте. Фотофакт-13

Фото: Минское ГУМЧС

Недавно на Будслав обрушился сильный град.

Местным жителям пришлось очищать дороги лопатами для снега – здесь подробнее.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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