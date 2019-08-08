Сильный дождь затруднил движение на Партизанском проспекте. Фотофакт
Новости Беларуси. 8 августа в Минске потребовалась помощь спасателей из-за выпадения обильных осадков.
По сведениям Минского ГУМЧС, на Партизанском проспекте оказался подтоплен участок дороги в районе площади Ванеева. Из-за этого временно останавливались 6 троллейбусов в обе стороны.
Ещё три троллейбуса и восемь автобусов были вынуждены прервать своё движение возле станции метро «Могилёвская».
Помощь по откачке воды оказывается на улице Уборевича, 99 и на территории частного дома по улице Юношеская.
Из-за дождей была заблокирована легковушка по улице Васнецова. Подразделения МЧС помогли отбуксировать машину.
Информация о пострадавших не поступала.
Недавно на Будслав обрушился сильный град.
Местным жителям пришлось очищать дороги лопатами для снега – здесь подробнее.