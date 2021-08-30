Прямой эфир

В Гомеле откроют школу точных наук. В ней смогут учиться только олимпиадники

30 августа 2021 06:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Гомеле с 1 сентября откроется школа точных наук на базе областного центра технического творчества детей и молодежи. Таким образом в регионе намерены подтянуть физико-математический цикл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле откроют школу точных наук. В ней смогут учиться только олимпиадники-1

В общей сложности это будет очно-заочная школа, в которой дети смогут изучать физику, математику и информатику. Посещать занятия будут мотивированные ребята, от которых в будущем ждут результатов на различных олимпиадах. Получать знания в школе точных наук будет возможность у ребят со всей области начиная с пятого класса.

# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Цветов на 1 сентября хватит всем. Как в Минске выращивают розы по голландской технологии?
30 августа 2021 06:26

Цветов на 1 сентября хватит всем. Как в Минске выращивают розы по голландской технологии?

В Орше обсудят инновационные приоритеты Союзного государства. Какие темы станут главными?
30 августа 2021 06:23

В Орше обсудят инновационные приоритеты Союзного государства. Какие темы станут главными?

«Будем голодать»? Развитие сельского хозяйства в Беларуси обсудят в ток-шоу «По существу» 30 августа
29 августа 2021 19:04

«Будем голодать»? Развитие сельского хозяйства в Беларуси обсудят в ток-шоу «По существу» 30 августа