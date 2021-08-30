В Гомеле откроют школу точных наук. В ней смогут учиться только олимпиадники

Новости Беларуси. В Гомеле с 1 сентября откроется школа точных наук на базе областного центра технического творчества детей и молодежи. Таким образом в регионе намерены подтянуть физико-математический цикл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В общей сложности это будет очно-заочная школа, в которой дети смогут изучать физику, математику и информатику. Посещать занятия будут мотивированные ребята, от которых в будущем ждут результатов на различных олимпиадах. Получать знания в школе точных наук будет возможность у ребят со всей области начиная с пятого класса.