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В Витебске воспитатели детского сада завели TikTok и снимают милые ролики с малышами

04 сентября 2023 07:24
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Новости Беларуси. В Витебске воспитатели детского сада завели аккаунт в TikTok и используют платформу в образовательных целях. Героями видеороликов становятся малыши, а просмотры начинающих звезд исчисляются несколькими тысячами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске воспитатели детского сада завели TikTok и снимают милые ролики с малышами-1

Контент составляют будни учреждения: прогулки, мастер-классы, пение и танцы маленьких воспитанников. Теперь каждый выход на улицу сопровождается съемочным процессом. В роли режиссера, оператора и монтажера – воспитатели. Такую творческую форму работы положительно оценили и родители. Очередное появление видео со своим ребенком в аккаунте сада ждут с нетерпением.

В Витебске воспитатели детского сада завели TikTok и снимают милые ролики с малышами-4

Снимать TikTok – это класс!

В Витебске воспитатели детского сада завели TikTok и снимают милые ролики с малышами-7

Ольга Сманцер, заведующая детским садом № 71 Витебска:
Деткам очень нравится. Наши педагоги наблюдают, что интересного можно снять. Наш контент не только развлекательный, но и образовательный. Мы становимся ближе на этой площадке к родителям. Не выходя из дома, с работы, можете наблюдать, что делают дети в детском саду.

В Витебске воспитатели детского сада завели TikTok и снимают милые ролики с малышами-10

Самое медийное учреждение Витебска – одно из самых немногочисленных. Ясли-сад посещают всего 38 детей.

# Детские сады в Беларуси # общество # Ольга Сманцер # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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