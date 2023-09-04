В Витебске воспитатели детского сада завели TikTok и снимают милые ролики с малышами

Новости Беларуси. В Витебске воспитатели детского сада завели аккаунт в TikTok и используют платформу в образовательных целях. Героями видеороликов становятся малыши, а просмотры начинающих звезд исчисляются несколькими тысячами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Контент составляют будни учреждения: прогулки, мастер-классы, пение и танцы маленьких воспитанников. Теперь каждый выход на улицу сопровождается съемочным процессом. В роли режиссера, оператора и монтажера – воспитатели. Такую творческую форму работы положительно оценили и родители. Очередное появление видео со своим ребенком в аккаунте сада ждут с нетерпением.

Ольга Сманцер, заведующая детским садом № 71 Витебска:

Деткам очень нравится. Наши педагоги наблюдают, что интересного можно снять. Наш контент не только развлекательный, но и образовательный. Мы становимся ближе на этой площадке к родителям. Не выходя из дома, с работы, можете наблюдать, что делают дети в детском саду.