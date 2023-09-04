4 сентября стартует республиканская акция «Беларусь адзіная»

Новости Беларуси. Ко Дню народного единства. Республиканская акция «Беларусь адзіная» начинается сегодня, 4 сентября, в нашей стране. Она продолжится до самого праздничного дня – 17 сентября. Это инициатива общественных объединений, которая реализуется с 2021 года. В 2023 году тематикой станут ключевые достижения страны за годы независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В своих выступлениях Президент часто говорит о суверенитете и независимости. История белорусской государственности всегда была непростой. Но стремление нашего народа жить в своем доме было стержнем, который давал силу и укреплял его дух, обращает внимание Александр Лукашенко.

Старт акции «Беларусь адзіная» сегодня в Молодечно. Также на этой неделе форум пройдет в Березе и Светлогорске, а со следующего понедельника – в Орше, Лиде и Могилеве. Цели республиканской акции – консолидация патриотических сил, открытый разговор по самым актуальным вопросам информационной повестки, в том числе острым, вызывающим полемику. Форум включает не только диалог в аудитории, но также выставки и другие форматы. Обсуждение не ограничится диалоговой площадкой, его продолжат в коллективах. Завершится акция в Минске 17 сентября, в День народного единства.