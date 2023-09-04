Трамп обещает Байдену политическую оргию и «Вашингтонскую ночь»? Елфимов объяснил

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная…

То, что мы с вами видели до сих пор в политической мыльной опере под названием «Американская демократия на марше!», уже заставило нас чуть ли не надорвать животики от смеха. Но то, что ждет нас дальше, превзойдет все ожидания. Ибо либретто явно вырвалось из-под контроля сценаристов. И цензоров.