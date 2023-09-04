Парламентская делегация Узбекистана 4-7 сентября посетит Беларусь

Визит парламентской делегации во главе с председателем Сената Узбекистана начинается сегодня, 4 сентября. Одним из крупных элементов его программы станет первый белорусско-узбекский женский бизнес-форум, который проводится по договоренности президентов двух стран. Организаторы рассчитывают, что форум придаст новый импульс развитию деловых отношений между Беларусью и Узбекистаном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что в его пленарном заседании примут участие более 500 человек. А с учетом того, что будут работать еще шесть секций по различным направлениям, определенным в соответствии с дорожной картой развития двусторонних торгово-экономических отношений, общее количество участников форума составит около тысячи. Запланировано подписание двух десятков соглашений и меморандумов о сотрудничестве, а также коммерческих контрактов. Ведь, как подчеркивает Президент, экономика – это главное.