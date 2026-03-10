В Минске ведется строительство 83 жилых домов. В 2026 году планируется ввести более 36 тысяч квадратных метров арендного жилья, а также 28 тысяч «квадратов» для нуждающихся – с государственной поддержкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активно развивается и город-спутник Смолевичи: в этом году введут в эксплуатацию два многоквартирных дама и приступят к строительству еще двух. До конца года здесь откроются детский сад и школа – это позволит сформировать полноценную социальную инфраструктуру.

Ирина Гонтарева, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

Кроме того, 660 многодетных семей необходимо направить в текущем году также на строительство жилья. Для данной категории граждан предусмотрено строительство жилья в границах улиц Филимонова – Столетова, также в границах улиц Выготского. Кроме этого, продолжится освоение бывшего военного городка в микрорайоне Масюковщина, в границах улиц Петра Глебки. Далее планируется также освоение вновь начинаемых площадок. Для данной категории граждан будет возводиться жилье в микрорайонах как Лошица-10, так, возможно, частично и в микрорайоне Лошица-5.

Параллельно в столице продолжается масштабное возведение социальных объектов. В марте начнут работу две поликлиники. К ноябрю планируется сдать инфекционный диспансер в Восточном с общежитием для медицинских работников. Кроме того, идет строительство 6-й клинической больницы и онкодиспансера, а также двух школ – в микрорайонах Сокол и Северный берег.