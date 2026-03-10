Белорусские таможенники пресекли канал поставки крупной партии гашиша из ЕС

Белорусские и российские таможенные службы провели совместную операцию и пресекли крупный канал поставки наркотиков из Евросоюза. Изъята партия гашиша весом более 300 килограммов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Незаконный товар обнаружили в грузовике, прибывшем из Польши. Наркотики были спрятаны в оборудованных тайниках среди легальной продукции. Фурой управлял гражданин Беларуси, работавший на польского перевозчика.