Белорусские таможенники пресекли канал поставки крупной партии гашиша из ЕС

Белорусские и российские таможенные службы провели совместную операцию и пресекли крупный канал поставки наркотиков из Евросоюза. Изъята партия гашиша весом более 300 килограммов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Незаконный товар обнаружили в грузовике, прибывшем из Польши. Наркотики были спрятаны в оборудованных тайниках среди легальной продукции. Фурой управлял гражданин Беларуси, работавший на польского перевозчика.
Эдуард Данилович, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси:
Экспертиза подтвердила, что обнаруженное вещество является опасным наркотическим средством гашиш. В ходе проведенных мероприятий было установлено, что товар следовал на территорию Российской Федерации. С учетом этого, сотрудниками оперативной таможни во взаимодействии с коллегами из Российской Федерации были организованы и проведены необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которых на территории России был установлен и задержан получатель груза – гражданин Эстонии ранее судимый за тяжкие преступления. По данному факту, оперативной таможней и ФТС Российской Федерации возбуждены уголовные дела за контрабанду наркотиков в особо крупном размере.
Фигурантам может грозить до 20 лет лишения свободы. В ГТК подчеркивают: оперативное взаимодействие в рамках Союзного государства позволило пресечь международный канал поставки наркотиков.