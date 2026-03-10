В Минске задержаны водители, севшие за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения. Инспекторы выявили около двух и более одного промилле алкоголя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ГАИ подчеркивают: такие показатели означают резкое снижение реакции и полную утрату способности безопасно управлять транспортом.