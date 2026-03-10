В Минске задержаны водители, севшие за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения. Инспекторы выявили около двух и более одного промилле алкоголя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ГАИ подчеркивают: такие показатели означают резкое снижение реакции и полную утрату способности безопасно управлять транспортом.
Артем Нехай, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
При несении службы на проспекте Рокоссовского вблизи здания №2 за движение по тротуару инспекторами ДПС был установлен автомобиль Citroen. Водителем оказался 58-летний мужчина. По результатам медицинского свидетельствования, в его организме выявлено около 2 промилле алкоголя. Автомобиль Chevrolet под управлением 66-летнего водителя вблизи здания №30 по Игуменскому тракту был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. В организме нарушителя выявлено 1 промилле алкоголя.
Работа по выявлению нетрезвых водителей продолжается в усиленном режиме. Ведомство напоминает: безопасность на дорогах зависит не только от контроля, но и от участия самих граждан. Если вы заметили водителя, который может находиться в состоянии опьянения, необходимо незамедлительно сообщить об этом по номеру 102 или через чат-бот МВД «Мы всегда рядом!». В ГАИ подчеркивают: своевременное обращение помогает предотвратить ДТП и сохранить жизни.