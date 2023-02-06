Копыльский музей пополнился литографиями художника Юрия Крупенкова
Новости Беларуси. Копыльский районный краеведческий музей получил в дар две литографии белорусского художника Юрия Крупенкова. Эмоциональные произведения он создал в ходе симпозиума «Слеза, упавшая на пепел», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главной его темой стала трагедия населения на оккупированной территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. В годы оккупации в Копыле и его окрестностях погибло более 3,5 тысячи человек. Работы получат прописку в экспозиции «Геноцид – преступление без срока давности».
Валентина Шуракова, директор Копыльского районного краеведческого музея:
Эти работы были созданы в рамках симпозиума по литографии, назывался он «Слеза, упавшая на пепел». Он проходил у нас в Минске по инициативе Минского художественного комбината, Белорусского союза художников и мемориального комплекса «Хатынь». С этого года экспозиция постоянная и она постоянно пополняется. Мы очень тесно работаем с копыльской прокуратурой, которая нам предоставляет копии архивных документальных материалов о злодеяниях, которые творились в годы войны.
Выставка продолжает пополняться новыми материалами. Одним из ярких экспонатов стала инсталляция, которую подготовили воспитанники Копыльской детской школы искусств.
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