Копыльский музей пополнился литографиями художника Юрия Крупенкова

Главной его темой стала трагедия населения на оккупированной территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. В годы оккупации в Копыле и его окрестностях погибло более 3,5 тысячи человек. Работы получат прописку в экспозиции «Геноцид – преступление без срока давности».

Валентина Шуракова, директор Копыльского районного краеведческого музея:

Эти работы были созданы в рамках симпозиума по литографии, назывался он «Слеза, упавшая на пепел». Он проходил у нас в Минске по инициативе Минского художественного комбината, Белорусского союза художников и мемориального комплекса «Хатынь». С этого года экспозиция постоянная и она постоянно пополняется. Мы очень тесно работаем с копыльской прокуратурой, которая нам предоставляет копии архивных документальных материалов о злодеяниях, которые творились в годы войны.