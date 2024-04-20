Пустовой: хочешь сделать страну чище – возьми лопату в руки. Этот призыв Президента услышали

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Бытие определяет сознание, а мировоззрение – будущее. Мировоззрение это и есть идеология. И чем она понятнее разуму и ближе сердцу, тем лучше будет воспринята людьми. Прямо на уровне образов и смыслов. Вот один из вариантов видеолизации белорусской идеи. Яблоневый цвет на фоне обелиска Победы. Все просто – мы цивилизация потомков победителей, но за созидание. Что может быть мирнее, чем цветущие сады? Это и олицетворение расцвета жизни, и ожидание плодов. Сады – это еще труд и даже отсылка к классике райского бытия – возделывать сад. Узнаются мотивы близкие для старшего поколения – город-сад. Для всех это и есть мировоззренческий посыл – страна-сад. О главном. В смысле Первом. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Сегодня вся страна вышла на субботник. Это так прекрасно консолидирует общество. Убрать мусор, помыть окна, заложить экотропу. А кому не нравится нынешняя Беларусь, может быть, со своей лакшери-зоны помойте чище окна и тогда увидите чистоту нашей страны. Очень уж важная деталь. Мы хотим цветущей страны, красоты и комфорта вокруг. Кстати, это есть. Вот буквально вчера познакомился с путешественницами из Петербурга, они фотографировали нашу площадь Победы. Пол-Европы объехали, а восхищены нашей страной. И нашим Президентом. О Батька! Интеллигенты из Петербурга врать и заискивать не будут. Со стороны виднее. Видим ли мы? Особенно если посмотреть на мир широко открытыми глазами.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района Минска:

Общими усилиями, уверен в том, что у нас получится навести порядок на этой территории, в том числе с участием общественности, жителей, политических партий. Когда делаешь это своими руками, отношение тогда другое к окружающей среде. Не хочется мусорить, не бросишь мимо урны окурок, как-то с удовольствием люди пришли, работают. Это на самом деле объединяет. Чистота Беларуси не только видимая. Это идет изнутри. Мировоззрение определяет сознание. Сознание создает бытие. Либо садим сады, как у нас в Беларуси, либо насаждаем Содом как там, куда нас учили стремиться. Мы такие невероятно добрые и хорошие. Чистые и светлые. В одном носке на светские вечеринки наша элитка не ходит. Тренд для госслужащих – это селфи с лопатами. По инструкции – не думаю. По чистоте своих порывов. Хочешь сделать страну, город, свой район или подъезд чище – возьми лопату в руки. Этот призыв Президента услышан. Лукашенко – назначенцам: вы должны до людей донести, что в непростое время живем.