По итогам республиканского субботника собрано 14,5 млн рублей, поучаствовали более 2,5 млн белорусов

Новости Беларуси. По итогам республиканского субботника собрано 14,5 миллиона рублей. Участие в нем приняли более 2,5 миллиона белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Денежные средства пойдут на благотворительность, в том числе реконструкцию мемориальных комплексов, а также заложат очередной камень в фундамент Центра патриотического воспитания молодежи.

С каждым годом к республиканскому субботнику присоединяются все больше белорусов. Личным примером заражает и глава государства. Этой весной Президент заложил яблоневый сад на своей малой родине.

Прежде на месте плодовых деревьев были крестьянские наделы. Теперь же землю практически не используют. Однако нельзя забывать про хозяйский подход – любому участку можно и нужно найти применение. Яблоневый сад стал хорошей альтернативой, тем более что передадут его местным школьникам. Там учащиеся будут приучаться работать на земле. А урожай смогут забрать себе.