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По итогам республиканского субботника собрано 14,5 млн рублей, поучаствовали более 2,5 млн белорусов

21 апреля 2024 07:40
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Новости Беларуси. По итогам республиканского субботника собрано 14,5 миллиона рублей. Участие в нем приняли более 2,5 миллиона белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Денежные средства пойдут на благотворительность, в том числе реконструкцию мемориальных комплексов, а также заложат очередной камень в фундамент Центра патриотического воспитания молодежи.

По итогам республиканского субботника собрано 14,5 млн рублей, поучаствовали более 2,5 млн белорусов-1

С каждым годом к республиканскому субботнику присоединяются все больше белорусов. Личным примером заражает и глава государства. Этой весной Президент заложил яблоневый сад на своей малой родине.

Прежде на месте плодовых деревьев были крестьянские наделы. Теперь же землю практически не используют. Однако нельзя забывать про хозяйский подход – любому участку можно и нужно найти применение. Яблоневый сад стал хорошей альтернативой, тем более что передадут его местным школьникам. Там учащиеся будут приучаться работать на земле. А урожай смогут забрать себе.

Лукашенко: у каждой школы должен быть свой приусадебный участок, чтобы дури было меньше в голове – подробности.

По итогам республиканского субботника собрано 14,5 млн рублей, поучаствовали более 2,5 млн белорусов-4

Как неоднократно подчеркивал Президент, труд еще не нашли чем заменить. Особенно актуально это сегодня, учитывая усугубляющийся в мире продовольственный кризис, а также напряженную военно-политическую обстановку. Нужна стабильная экономика, и она зависит от усилий каждого.

По итогам республиканского субботника собрано 14,5 млн рублей, поучаствовали более 2,5 млн белорусов-7

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# Субботники в Беларуси # общество # Александр Лукашенко

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