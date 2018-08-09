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В ходе 11-й Белорусской антарктической экспедиции наши ученые проведут совместные исследования с российскими коллегами

09 августа 2018 06:42
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Новости Беларуси. Белорусские и российские полярники проведут совместные исследования. Они пройдут во время одиннадцатой Белорусской антарктической экспедиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе 11-й Белорусской антарктической экспедиции наши ученые проведут совместные исследования с российскими коллегами-1

На протяжении 1,5-2 месяцев на территории нашей станции будут находиться российские коллеги. Совместный проект будет посвящен исследованию поверхности Антарктиды, причем все работы будут выполняться посредством как белорусской, так и российской техники.

В ходе 11-й Белорусской антарктической экспедиции наши ученые проведут совместные исследования с российскими коллегами-4

Белорусские полярники планируют продолжить партнерство с российскими коллегами и во время 64-й Российской антарктической экспедиции.

# Антарктида # общество # Фотофакт

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