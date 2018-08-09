Сгорает дотла менее чем за 10 минут: зачем комбайны в поле сопровождает пожарная техника?

Новости Беларуси. Не только убрать, но и сберечь: условиям работы аграриев в эти дни уделяется особое внимание. За соблюдением всех необходимых норм пристально следят профсоюзы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состояние техники контролируют не меньше. Чтобы жаркая пора уборочной кампании прошла без потерь, в поле ежедневно работают сотрудники МЧС.

Огнетушители, лопаты, противопожарное полотно – все это неотъемлемая часть комплектации комбайна, а знания правил пожарной безопасности обязательны для каждого механизатора. Кроме того, работать в поле зерноуборочные машины должны в сопровождении пожарной или приспособленной для целей пожаротушения техники. Все эти меры предосторожности продиктованы самой жизнью: многотонный комбайн сгорает дотла менее чем за 10 минут. Александр Добриян, СТВ:

Скажите, есть чему гореть в комбайне?

Александр Кашицкий, механизатор:

Конечно, есть: и пыль, и сухая солома, и резина, и масло. Опасно. Проверяю постоянно, чтобы огнетушители все были исправны, чтобы лопаты на месте были. Это не прихоть. Это для себя надо, чтоб все было под рукой.

Евгений Капельчук, начальник Речицкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Эти меры целесообразны и более чем оправданы. Потому что те затраты, которые понесло хозяйство на приобретение новых огнетушителей, укомплектование ими техники, на обучение своих работников пожарно-техническому минимуму – это все окупается, потому что комбайн стоит очень дорого. Даже один уничтоженный огнем комбайн – это большой ущерб для хозяйства.