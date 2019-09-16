С 16 сентября в минском аэропорту можно самостоятельно сдавать багаж
Новости Беларуси. Сократить время регистрации на рейс, освободить себя от простаивания в очереди и просто сделать свое пребывания перед полетом более комфортным. С 16 сентября в Национальном аэропорту Минск начинает функционировать сервис самостоятельной сдачи пассажиром своего багажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Система пока работает лишь в тестовом режиме и представляет собой 10 небольших киосков, смонтированных на существующих стойках регистрации. Они обозначены соответствующими информационными указателями.
Отныне для самостоятельной сдачи своего багажа пассажир всего-то и должен иметь на руках посадочный талон в электронном или бумажном виде, просканировать его и, коснувшись экрана киоска, проследовать текстовым инструкциям. После этого – получить багажную бирку. Автомат сам проверит данные и отправит багаж на сортировку. Главное, чтобы все установленные авиакомпанией требования к багажу по размерам, весу и его количеству были соблюдены.