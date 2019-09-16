С 16 сентября в минском аэропорту можно самостоятельно сдавать багаж

Новости Беларуси. Сократить время регистрации на рейс, освободить себя от простаивания в очереди и просто сделать свое пребывания перед полетом более комфортным. С 16 сентября в Национальном аэропорту Минск начинает функционировать сервис самостоятельной сдачи пассажиром своего багажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Система пока работает лишь в тестовом режиме и представляет собой 10 небольших киосков, смонтированных на существующих стойках регистрации. Они обозначены соответствующими информационными указателями.