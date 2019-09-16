ГАИ проводит профилактическую акцию «Пешеход»

Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ не оставят без внимания на этой неделе пеших участников движения, которые как по собственной невнимательности, так и по вине водителей чаще других подвергают себя опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подтверждает это и статистика. С начала 2019 года только в Минской области зарегистрировано свыше 100 аварий с участием пешеходов, в которых 31 человек погиб.