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ГАИ проводит профилактическую акцию «Пешеход»

16 сентября 2019 06:45
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Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ не оставят без внимания на этой неделе пеших участников движения, которые как по собственной невнимательности, так и по вине водителей чаще других подвергают себя опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подтверждает это и статистика. С начала 2019 года только в Минской области зарегистрировано свыше 100 аварий с участием пешеходов, в которых 31 человек погиб.

ГАИ проводит профилактическую акцию «Пешеход»-1

Госавтоинспекторы еще раз призывают к соблюдению правил дорожного движения и особое внимание во время профилактической акции уделят водителям, которые не предоставляют преимущества в движении пешеходам. За это им грозит административная ответственность в виде штрафа в размере от 1 до 5 базовых величин. Но и пешеходы не лишены ответственности: за нарушение правил им также грозит штраф, который в разы увеличивается при правонарушениях в состоянии опьянения.

ГАИ проводит профилактическую акцию «Пешеход»-4

# ГАИ # общество # Фотофакт

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