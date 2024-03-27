В Минской области засеяли 10% от всех отведённых под яровые площадей
В Минской области посеяно более 10 тысяч гектаров яровых, что составляет 10 % отведенных площадей. Продолжают вносить органические удобрения. Также ведется подкормка культур, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В хозяйстве «Агронеманский» уже завершили ее первый этап и приступили ко второму. А яровые здесь намерены заложить на площади свыше двух тысяч гектаров.
Когда день год кормит – материал Дарьи Авсюк.
Почти полвека в поле. Для Казимира Иосифовича Домбровского нынешняя посевная уже 52-я. И все на полях «Агронеманского». Опыт большой, отсюда оперативность и показатели. Сейчас запахивает землю, подготавливая ее к посадке яровых, в день преодолевает рубеж около 40 гектаров.
Казимир Домбровский, тракторист-машинист сельхозпредприятия «Агронеманский»:
Закончится пахота, потом буду, наверное, готовить почву под сахарную свеклу, после сахарной свеклы буду косить, после уборочной сразу опять на пахоту, потом опять подготовка.
Казимир Иосифович работает на новом тракторе. Отмечает, что сейчас техника более современная, быстроходная, комфортная. И приятно, что ежегодно парк обновляют. А то, что еще на ходу, всегда досмотрено. Ведь простоев во время сева или уборочной быть не должно.
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