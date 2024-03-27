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В Минской области засеяли 10% от всех отведённых под яровые площадей

27 марта 2024 17:33
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В Минской области посеяно более 10 тысяч гектаров яровых, что составляет 10 % отведенных площадей. Продолжают вносить органические удобрения. Также ведется подкормка культур, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В хозяйстве «Агронеманский» уже завершили ее первый этап и приступили ко второму. А яровые здесь намерены заложить на площади свыше двух тысяч гектаров.

Когда день год кормит – материал Дарьи Авсюк.

В Минской области засеяли 10% от всех отведённых под яровые площадей-1

Почти полвека в поле. Для Казимира Иосифовича Домбровского нынешняя посевная уже 52-я. И все на полях «Агронеманского». Опыт большой, отсюда оперативность и показатели. Сейчас запахивает землю, подготавливая ее к посадке яровых, в день преодолевает рубеж около 40 гектаров.

В Минской области засеяли 10% от всех отведённых под яровые площадей-4

Казимир Домбровский, тракторист-машинист сельхозпредприятия «Агронеманский»:
Закончится пахота, потом буду, наверное, готовить почву под сахарную свеклу, после сахарной свеклы буду косить, после уборочной сразу опять на пахоту, потом опять подготовка.

В Минской области засеяли 10% от всех отведённых под яровые площадей-7

Казимир Иосифович работает на новом тракторе. Отмечает, что сейчас техника более современная, быстроходная, комфортная. И приятно, что ежегодно парк обновляют. А то, что еще на ходу, всегда досмотрено. Ведь простоев во время сева или уборочной быть не должно.

Подробнее в видео.

# Посевная кампания # общество # Дарья Авсюк

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