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В Витебске проходит «Арт-объект – 2024»: идеи участников используют для городских дизайн-проектов

25 января 2024 07:40
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Выставка-конкурс «Арт-объект – 2024» проходит в Витебске. Участие в ней принимают около 200 юных художников из Беларуси и России. Экспозиция интересна тем, что некоторые идеи начинающих живописцев используются для городских дизайн-проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске проходит «Арт-объект – 2024»: идеи участников используют для городских дизайн-проектов-1

Так, идея расписать арку в центре Витебска возникла именно у конкурсантов. Благодаря молодым мастерам появился и новый стрит-объект возле местного зоопарка. Власти города художественные начинания поддерживают: обеспечивают инструментами и материалами. Преподаватели Детской художественной школы Витебска, а именно там проходит выставка, уверены, что и новые идеи талантливых ребят будут реализованы.

В Витебске проходит «Арт-объект – 2024»: идеи участников используют для городских дизайн-проектов-4

Валерий Трацевский, директор Детской художественной школы Витебска:
Большинство или половина работ могут в той или иной степени использоваться для городского пространства – трансформация и применение дают возможность украсить городское пространство, сделать его более уютным, интересным. Приковывать взгляды жителей, гостей города.

В Витебске проходит «Арт-объект – 2024»: идеи участников используют для городских дизайн-проектов-7

Варвара Бажничена, учащаяся Детской художественной школы Витебска:
На моей работе можно увидеть символ нашего города – Ратушу с объемными часами. Как символ прошлого, будущего и настоящего.

В Витебске проходит «Арт-объект – 2024»: идеи участников используют для городских дизайн-проектов-10

Алексей Бельский, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Детской художественной школы Витебска:
Сам факт участия здесь – это уже победа, ведь в этих стенах выросло столько поколений художников. Место намоленное, как я говорю, это большая честь выставляться в стенах этого выставочного зала и нашей художественной школы.

В Витебске проходит «Арт-объект – 2024»: идеи участников используют для городских дизайн-проектов-13

20-я, юбилейная, выставка-конкурс приурочена к 1050-летнему юбилею, который Витебск отметит летом. Жюри оценивает работы в пяти номинациях. С каждым годом география «Арт-объекта» становится все шире. Так, на этот раз среди участников – представители художественных школ из Астрахани. Ознакомиться с работами можно до конца января.

# Выставка # общество

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