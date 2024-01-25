В Витебске проходит «Арт-объект – 2024»: идеи участников используют для городских дизайн-проектов

Выставка-конкурс «Арт-объект – 2024» проходит в Витебске. Участие в ней принимают около 200 юных художников из Беларуси и России. Экспозиция интересна тем, что некоторые идеи начинающих живописцев используются для городских дизайн-проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, идея расписать арку в центре Витебска возникла именно у конкурсантов. Благодаря молодым мастерам появился и новый стрит-объект возле местного зоопарка. Власти города художественные начинания поддерживают: обеспечивают инструментами и материалами. Преподаватели Детской художественной школы Витебска, а именно там проходит выставка, уверены, что и новые идеи талантливых ребят будут реализованы.

Валерий Трацевский, директор Детской художественной школы Витебска:

Большинство или половина работ могут в той или иной степени использоваться для городского пространства – трансформация и применение дают возможность украсить городское пространство, сделать его более уютным, интересным. Приковывать взгляды жителей, гостей города.

Варвара Бажничена, учащаяся Детской художественной школы Витебска:

На моей работе можно увидеть символ нашего города – Ратушу с объемными часами. Как символ прошлого, будущего и настоящего.

Алексей Бельский, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Детской художественной школы Витебска:

Сам факт участия здесь – это уже победа, ведь в этих стенах выросло столько поколений художников. Место намоленное, как я говорю, это большая честь выставляться в стенах этого выставочного зала и нашей художественной школы.