Подготовку к XI Форуму регионов обсудят в Совете Республики

Взаимовыгодное партнерство Беларуси и России укрепляет уже ставший традиционным Форум регионов. Генеральная идея 11-го по счету мероприятия уже известна – наука и инновации для экономического развития Союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максимально серьезно отнестись к подготовке – такая задача поставлена Президентом. Как подчеркивал Александр Лукашенко во время совещания по актуальным вопросам развития Витебского региона, нам есть что предложить партнерам и есть что позаимствовать у российских коллег из науки.

«Наука – будущее Союзного государства». Именно под таким девизом планируется провести предстоящий Форум. Хотя до его старта около полугода, подготовка уже началась. Сегодня, 25 января, в Совете Республики под председательством спикера Натальи Кочановой пройдет первое заседание организационного комитета. В повестке дня – вопросы организации секций, тематическое наполнение, а также масштабная культурная программа.

Впервые форум пройдет сразу в трех городах: Витебске, Полоцке и Новополоцке. Как ожидается, участие в нем примут минимум 1 500 человек. Предстоящее масштабное мероприятие должно стать еще одной площадкой для новых бизнес-идей: от инновационных наработок до заключения крупных контрактов.