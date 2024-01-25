Патриотический трудовой проект «Зимний маршрут» стартует в Могилёве

Участники студотрядов, а это 168 бойцов, по всей Беларуси проведут занятия по профориентации с сельскими школьниками, расскажут о направлениях деятельности БРСМ. А также окажут шефскую помощь пожилым людям, инвалидам. Это будет расчистка дворов от снега, колка дров, покупка необходимых продуктов питания. Присоединится молодежь и к благоустройству памятников. В 2024 году участники «Зимнего маршрута» представят свою разработку – «Хронограф исторической памяти». Образовательная игра посвящена событиям Великой Отечественной войны на территории Беларуси.