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Патриотический трудовой проект «Зимний маршрут» стартует в Могилёве

25 января 2024 07:16
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Посетить все регионы страны с важной миссией: патриотический трудовой проект «Зимний маршрут» стартует 25 января в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Патриотический трудовой проект «Зимний маршрут» стартует в Могилёве-1

Участники студотрядов, а это 168 бойцов, по всей Беларуси проведут занятия по профориентации с сельскими школьниками, расскажут о направлениях деятельности БРСМ. А также окажут шефскую помощь пожилым людям, инвалидам. Это будет расчистка дворов от снега, колка дров, покупка необходимых продуктов питания. Присоединится молодежь и к благоустройству памятников. В 2024 году участники «Зимнего маршрута» представят свою разработку – «Хронограф исторической памяти». Образовательная игра посвящена событиям Великой Отечественной войны на территории Беларуси.

# БРСМ # общество

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