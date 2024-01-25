«Минскэнерго» призывает отказаться от незаконного потребления электричества

Большую часть потерь электрической энергии составляет незаконное потребление. Несанкционированное подключение увеличивает нагрузку на электросети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Минскэнерго» проводит системную работу по выявлению нарушений. Рейдовые проверки потребителей проходят с использованием современных измерительных приборов. Они позволяют точно определить исправность счетчика и учет электроэнергии. Любое нарушение не останется незамеченным.

Андрей Заяц, начальник отдела контроля и анализа потерь электрической энергии филиала «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго»:

Мы призываем своевременно оплачивать счета за потребленные энергоресурсы, не допускать самовольного безучетного потребления электрической энергии. В конечном счете это может обернуться большими трагедиями, пожарами и порчей вашего имущества. Не допускайте порчи приборов учета. В свою очередь «Минские электросети» гарантируют надежное бесперебойное электроснабжение.

«Минскэнерго» напоминает: сообщить о фактах самовольного потребления электроэнергии можно по короткому номеру 144. Эта информация поможет устранить нарушения и предотвратить их последствия.

*На правах рекламы.