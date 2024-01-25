Прямой эфир

«Минскэнерго» призывает отказаться от незаконного потребления электричества

25 января 2024 07:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Большую часть потерь электрической энергии составляет незаконное потребление. Несанкционированное подключение увеличивает нагрузку на электросети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Минскэнерго» призывает отказаться от незаконного потребления электричества-1

«Минскэнерго» проводит системную работу по выявлению нарушений. Рейдовые проверки потребителей проходят с использованием современных измерительных приборов. Они позволяют точно определить исправность счетчика и учет электроэнергии. Любое нарушение не останется незамеченным.

«Минскэнерго» призывает отказаться от незаконного потребления электричества-4

Андрей Заяц, начальник отдела контроля и анализа потерь электрической энергии филиала «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго»:
Мы призываем своевременно оплачивать счета за потребленные энергоресурсы, не допускать самовольного безучетного потребления электрической энергии. В конечном счете это может обернуться большими трагедиями, пожарами и порчей вашего имущества. Не допускайте порчи приборов учета. В свою очередь «Минские электросети» гарантируют надежное бесперебойное электроснабжение.

«Минскэнерго» напоминает: сообщить о фактах самовольного потребления электроэнергии можно по короткому номеру 144. Эта информация поможет устранить нарушения и предотвратить их последствия.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Андрей Заяц

Другие новости рубрики

Все новости
Подготовку к XI Форуму регионов обсудят в Совете Республики
25 января 2024 06:42

Подготовку к XI Форуму регионов обсудят в Совете Республики

Петровский о сбитии Ил-76: киевский режим в агонии. Что-то их система обнаружила – они решили долбануть
24 января 2024 20:12

Петровский о сбитии Ил-76: киевский режим в агонии. Что-то их система обнаружила – они решили долбануть

Не делают в других странах. Почему иностранки приезжают рожать в Беларусь?
24 января 2024 20:09

Не делают в других странах. Почему иностранки приезжают рожать в Беларусь?