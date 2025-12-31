В Витебске поздравили женщин, родивших накануне Нового года
Пока многие белорусы еще находятся в ожидании новогоднего чуда, некоторые его уже получили. В Витебском областном роддоме накануне праздника 18 женщин стали мамами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С самого утра их поспешили поздравить руководство города и Дед Мороз со Снегурочкой.
А у кого-то сегодня двойной праздник. Надежда Веразумская из Дубровенского района домой будет возвращаться с Василисой и Алисой. С их рождением теперь в семье семеро деток. Справляться с прибавлением маме будет помогать вся родня.
Надежда Веразумская:
Эмоции не передать словами. Мы ждали одного, а тут двойня, неожиданно, но рады. Мне помогает мама, свекровь помогает, отчим, ну и муж конечно. Сестры, братья – все помогают.
Родив двойню, в Новый год в новом статусе многодетной мамы входит и витебчанка Екатерина Нахаенко. В семье теперь два мальчика и девочка. Новый год будут встречать уже дома. Выписка – подарок к празднику. Счастливый отец Максим не верит двойному счастью.
Поздравляем, папочка, с рождением двух прекрасных деток. Поздравляем с наступающим Новым годом, с рождением такого суда в семью.
Вячеслав Дурнов, заместитель председателя Витебского облисполкома:
Это так здорово, это так хорошо. Такой подарок стране, конечно, первое дело – это подарок семьям, в которых родились дети. Мы очень рады за них.
В канун праздника молодым мамам вручили подарки от Витебского областного отделения Белорусской партии «Белая Русь»: все самое необходимое для малышей. Председатель облисполкома передал сертификат на укрепление материально-технической базы роддома.