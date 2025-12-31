В Витебске поздравили женщин, родивших накануне Нового года

Пока многие белорусы еще находятся в ожидании новогоднего чуда, некоторые его уже получили. В Витебском областном роддоме накануне праздника 18 женщин стали мамами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С самого утра их поспешили поздравить руководство города и Дед Мороз со Снегурочкой. А у кого-то сегодня двойной праздник. Надежда Веразумская из Дубровенского района домой будет возвращаться с Василисой и Алисой. С их рождением теперь в семье семеро деток. Справляться с прибавлением маме будет помогать вся родня.

Надежда Веразумская:

Эмоции не передать словами. Мы ждали одного, а тут двойня, неожиданно, но рады. Мне помогает мама, свекровь помогает, отчим, ну и муж конечно. Сестры, братья – все помогают. Родив двойню, в Новый год в новом статусе многодетной мамы входит и витебчанка Екатерина Нахаенко. В семье теперь два мальчика и девочка. Новый год будут встречать уже дома. Выписка – подарок к празднику. Счастливый отец Максим не верит двойному счастью.

Поздравляем, папочка, с рождением двух прекрасных деток. Поздравляем с наступающим Новым годом, с рождением такого суда в семью.