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В Витебске поздравили женщин, родивших накануне Нового года

31 декабря 2025 11:28
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Пока многие белорусы еще находятся в ожидании новогоднего чуда, некоторые его уже получили. В Витебском областном роддоме накануне праздника 18 женщин стали мамами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С самого утра их поспешили поздравить руководство города и Дед Мороз со Снегурочкой.

А у кого-то сегодня двойной праздник. Надежда Веразумская из Дубровенского района домой будет возвращаться с Василисой и Алисой. С их рождением теперь в семье семеро деток. Справляться с прибавлением маме будет помогать вся родня.

В Витебске поздравили женщин, родивших накануне Нового года-2

Надежда Веразумская:
Эмоции не передать словами. Мы ждали одного, а тут двойня, неожиданно, но рады. Мне помогает мама, свекровь помогает, отчим, ну и муж конечно. Сестры, братья – все помогают.

Родив двойню, в Новый год в новом статусе многодетной мамы входит и витебчанка Екатерина Нахаенко. В семье теперь два мальчика и девочка. Новый год будут встречать уже дома. Выписка – подарок к празднику. Счастливый отец Максим не верит двойному счастью.

В Витебске поздравили женщин, родивших накануне Нового года-4

Поздравляем, папочка, с рождением двух прекрасных деток. Поздравляем с наступающим Новым годом, с рождением такого суда в семью.

В Витебске поздравили женщин, родивших накануне Нового года-6

Вячеслав Дурнов, заместитель председателя Витебского облисполкома:
Это так здорово, это так хорошо. Такой подарок стране, конечно, первое дело – это подарок семьям, в которых родились дети. Мы очень рады за них.

В канун праздника молодым мамам вручили подарки от Витебского областного отделения Белорусской партии «Белая Русь»: все самое необходимое для малышей. Председатель облисполкома передал сертификат на укрепление материально-технической базы роддома.

# Дети # Новый год # Вячеслав Дурнов

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