Где в Беларуси готовят авиаперсонал и в чем романтика профессии: репортаж к Дню работников гражданской авиации

Новости Беларуси. Любая нештатная ситуация такого рода в небе во время полета – это всегда дополнительный риск. Конечно, крайне нежелательный. Стресс не только для пилотов, но и пассажиров. Особенно если взглянуть на частоту воздушных происшествий в мире за последнее время.

Белорусские специалисты в гражданской авиации, к их чести и нашей радости, по всем пунктам на высоте.

Их стихия – небо. То самое, такое порой близкое и далекое. Где хочется рукой потрогать необузданные облака.

Азиз Халылов, курсант факультета гражданской авиации Белорусской государственной академии авиации:

Мне всегда было интересно, как эти огромные машины легко взмывают в воздух.

Одни готовят крылатых пташек в алюминиевой оправе к полетам на земле, другие поднимают воздушных гигантов с сотнями пассажиров на борту в небо. И с легкого, но всегда выверенного разрешения авиадиспетчера, берут курс. Из Минска на ближнее и дальнее зарубежье.

Анатолий Старанович, декан факультета гражданской авиации Белорусской государственной академии авиации:

Мы отвечаем за них на этом этапе, а потом будет зависть наша жизнь, в том числе как они будут работать в нашей авиационной отрасли.

Александр Апет, заместитель начальника управления государственной инспекции по безопасности полетов и авиационной безопасности департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Безопасность состоит из двух элементов. Это безопасность полетов и авиационная безопасность. Этот процесс включает в себя и процедуры сертификации всех элементов, начиная от аэродрома, заканчивая воздушным судном. Сертификацию также персонала всего.

Единственное в своем роде учебное заведение в Беларуси, где для национального аэрофлота готовят персонал – Академия авиации. Здесь и среднее специальное образование, и высшее, и институт повышения квалификации. Практически весь спектр – от специалистов технического профиля до авиадиспетчеров. Но есть к чему стремиться.

Григорий Ловшенко, ректор Белорусской государственной академии авиации:

Становятся высокие планки по подготовке специалистов, в частности это и обучение наших специалистов в магистратуре в России, привлечение специалистов из авиационных предприятий, также создание филиалов кафедр. Поэтому уровень авиационного образование неуклонно будет возрастать.

Сердар и Азиз родом из Туркменистана. Ребятам, как свой путь профессиональный найти, душевные аккорды наиграли. И словно магнитом – учиться в Беларусь.

Азиз Халылов, курсант факультета гражданской авиации Белорусской государственной академии авиации:

Я изначально решил, что приеду учиться именно в Беларусь.

Сердар Балтаев, курсант факультета гражданской авиации Белорусской государственной академии авиации:

Преподаватели у нас очень хорошие, требовательные. Всегда поддерживают, помогают, пытаются передать нам свои навыки, поэтому я думаю, что стану хорошим специалистом.

О высоком уровне белорусской авиационной школы хорошо известно не только в Ашхабаде. Даже из Йемена к нам учиться приезжают. Потому как основывается весь процесс подготовки не только на совершенствовании методик. Выпускники со своим делом на твердое «ты».

Вот и Анастасия Сапежко – авиадиспетчер в будущем – уже сегодня точно знает: в их деле романтика – разве что вдохновение к тому, чтобы учиться, учиться и учиться.

Анастасия Сапежко, курсант факультета гражданской авиации Белорусской государственной авиационной академии:

На мой взгляд, авиадиспетчер – это человек стрессоустойчивый, который способен принимать решения в кратчайшие сроки, усидчивый. И, конечно, здесь не обойтись без знания английского языка.

А вот долгое время приходилось обходиться национальному авиаперевозчику без подготовленных в Беларуси пилотов. Тех, кто с военной авиации приходил, переобучали, но чтобы с ноля вырастить, возможности не было. Сегодня ситуация начинает по иному складываться, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Андрей Мартынчик, инженер-инспектор по безопасности полетов авиационного учебного центра:

Можно отработать все (как внештатные, так и аварийные) ситуации в любое время суток при любых метеорологических условиях.

Этот тренажер открывает безграничные возможности. Здесь тебе и любой аэропорт, и все необходимое, чтобы, полетав виртуально, можно было на посадку уже реальную в смысле буквальном заходить только по приборам.

Андрей Мартынчик, инженер-инспектор по безопасности полетов авиационного учебного центра:

Если есть у человека желание продолжить свое обучение, получить профессию пилота-профессионала, то этого достаточно для того, чтобы в дальнейшем без труда освоить любой тип современных воздушных судов.

А теперь от практики на земле переходим к полетам в небе. В авиационном центре есть и оригинальные прототипы тренажера – легкие самолеты, на которых авиаторы становятся на крыло.

Ощущения практически те же: и управляемость, и маневренность, только в кровь уже приливает та самая, за которой и идут в покорители небес, романтика.

С инструктором в небе опасаться нечего. Но в жизни разное бывает. Летают пассажирские лайнеры и в страны другие, и в погодные условия разные, да и пассажиры бывают импозантные.

Анатолий Ксензов в гражданской авиации почти не одну тысячу часов накрутил. И у штурмана не раз мурашки по коже пробегали.

Анатолий Ксензов, диспетчер по планированию воздушного движения авиационного диспетчерского пункта ДОСААФ:

Были случаи разные. Один полет на другой не похож. Они зависят и от времени суток, от рельефа местности, метеорологических условий.

Под безопасностью полетов скрывается целый комплекс мер. Начинается все со входа в аэропорт. Затем – обслуживание техники и профессионализм экипажа.

Александр Апет, заместитель начальника управления государственной инспекции по безопасности полетов и авиационной безопасности департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Прошли в Республике Беларусь несколько аудитов международной гражданской авиации как в области безопасности полетов, так и в области авиационной безопасности. И уровень в обоих составляющих безопасности признан в Республике Беларусь очень высоким.

Курсируют в Национальном аэропорту самолеты ежедневно десятками. За весь этот поток пассажиров, на каждом из этапов, отвечают также люди. И даже несмотря на возможности современной техники, место для человеческого фактора никто и никогда не оставляет.