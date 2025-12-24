«Без прикрытия»! Роман Протасевич – автор нового проекта на СТВ

История иногда любит иронию. Человек, о котором говорили все, наконец говорит сам. Без догадок. Без домыслов и – «Без прикрытия».

Итак, Роман Протасевич – человек, чье имя долгое время было на слуху, но далеко не все о нем было известно – автор нового проекта на СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.