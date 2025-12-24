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«Без прикрытия»! Роман Протасевич – автор нового проекта на СТВ

24 декабря 2025 16:48
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История иногда любит иронию. Человек, о котором говорили все, наконец говорит сам. Без догадок. Без домыслов и – «Без прикрытия».

Итак, Роман Протасевич – человек, чье имя долгое время было на слуху, но далеко не все о нем было известно – автор нового проекта на СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Без прикрытия»! Роман Протасевич – автор нового проекта на СТВ-2

Только проверенные факты и прямые формулировки. Программа, в которой не остается места для «возможно» и «кажется». Здесь вслух говорят о том, что обычно обсуждают шепотом и за закрытыми дверями.

Инсайды, о которых предпочитали молчать. Первый выпуск вышел на прошлой неделе.

Смотрите «Без прикрытия» в эфире СТВ и на нашем YouTube-канале.

# Роман Протасевич # Авторская журналистика на СТВ

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