«Без прикрытия»! Роман Протасевич – автор нового проекта на СТВ

История иногда любит иронию. Человек, о котором говорили все, наконец говорит сам. Без догадок. Без домыслов и – «Без прикрытия».
Итак, Роман Протасевич – человек, чье имя долгое время было на слуху, но далеко не все о нем было известно – автор нового проекта на СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только проверенные факты и прямые формулировки. Программа, в которой не остается места для «возможно» и «кажется». Здесь вслух говорят о том, что обычно обсуждают шепотом и за закрытыми дверями.
Инсайды, о которых предпочитали молчать. Первый выпуск вышел на прошлой неделе.
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